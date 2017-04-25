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25 апреля 2017, 22:02 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Авен: В матче с «Уралом» было заметно, что игроки «Спартака» никогда не были чемпионами

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Футболисты «Спартака» в матче с «Уралом» были зажаты и играли медленно, видно, что никто из них никогда не был чемпионом. Такое мнение журналистам высказал член наблюдательного совета консорциума «Альфа-групп», болельщик «Спартака» Петр Авен.

По словам члена наблюдательного совета консорциума Альфа-групп и болельщика Спартака команда была зажата. Увеличить
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Матч 25-го тура чемпионата России завершился победой красно-белых со счетом 1:0.

«Команда была зажата, играли медленно. В команде никто никогда не был чемпионом. Но видно, что ребята хотят. В завтрашнем матче «Локомотив» — ЦСКА буду болеть за «Локомотив», — поделился впечатлениями Авен.

В турнирной таблице за пять туров до конца чемпионата «Спартак» продолжает лидировать, набрав 57 очков и на 10 баллов опережая ближайшего преследователя московский ЦСКА, который свой матч тура проведет в среду против «Локомотива». В следующем туре красно-белые 30 апреля встретятся в гостях с армейцами.

25.04.2017 19:30 основной раунд: 25-й тур Открытие Арена
Спартак М 1:0 Урал
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Александр Тарханов
Голы
23′ Лукас Мартинс Фернанду (К. Промес) 11
Составы
Артем Ребров (к) 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Георгий Джикия 14
Сердар Таски 35
Квинси Промес 10
Лоренсо Мельгарехо 25
Лукас Мартинс Фернанду 11
Роман Зобнин 47
88′ Александр Самедов 19
Георгий Тигиев 17
51′ 71′ Ивелин Попов 71
Джано Ананидзе 7
28 Николай Заболотный
15 Денис Кулаков
7 Александр Данцев (к)
3 Джемал Табидзе
4 Грегор Балажиц 73′
8 Александр Павленко
10 Чисамба Лунгу
18 Владимир Ильин
5 Доминик Динга 46′
99 Эдгар Манучарян
17 Николай Димитров 82′
80 Александр Ломакин
77 Дмитрий Коробов 77′
85 Сергей Серченков
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
11 Удары (всего) 3
5 Удары в створ 2
5 Угловые 3
11 Фолы 11
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Урал
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