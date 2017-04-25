Авен: В матче с «Уралом» было заметно, что игроки «Спартака» никогда не были чемпионами

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Матч 25-го тура чемпионата России завершился победой красно-белых со счетом 1:0.

«Команда была зажата, играли медленно. В команде никто никогда не был чемпионом. Но видно, что ребята хотят. В завтрашнем матче «Локомотив» — ЦСКА буду болеть за «Локомотив», — поделился впечатлениями Авен.