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26 апреля 2017, 9:43 | Футбол: Премьер-лига | ИА REGNUM

«Ростов» не пропускает уже девять матчей подряд в Премьер-лиге

25 апреля на стадионе «Олимп-2» был разыгран матч 25-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «Ростов» и «Уфа». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

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На 22-й минуте оттянутый форвард сборной России Дмитрий Полоз открыл счет после точного заброса Кристиана Нобоа — 1:0.

Статистика матча (Ростов/Уфа).

Удары 2/9.

Удары в створ ¼.

Владение 50%/50%

Фолы 10/13.

На данный момент «Ростов» идет на 5-м месте с 39-ю очками. «Уфа» осталась на 9-м месте с 33-мя очками.

Составы на матч:

«Ростов»: Медведев, Терентьев, Байрамян, Симич, Мевля, Навас, Нобоа, Гацкан, Ерохин, Полоз, Азмун.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Йокич, Сухов, Стоцкий, Засеев, Пауревич, Безденежных, Карп, Фатай.

Предупреждения: Безденежных — 21, Карп — 29, Никитин — 53.

Голы: Полоз 22 — 1:0.
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