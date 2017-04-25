«Спартак» обыграл «Урал» в матче чемпионата России

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Мяч на 23-й минуте забил Фернандо. Гол бразильца, который перешел в «Спартак» из итальянской «Сампдории» перед началом сезона, во второй раз в сезоне принес команде победу. Ранее его точный удар стал победным в игре 13-го тура с «Томью» (1:0).

Дмитрий Комбаров вышел на третье место по количеству матчей за «Спартак» в высшем дивизионе чемпионата страны (184), превзойдя Дмитрия Хлестова (183). Первые две строчки занимают Егор Титов (324) и Андрей Тихонов (191).

«Урал» в очередной раз вернулся в премьер-лигу в 2013 году и с тех пор имел положительную статистику в матчах со «Спартаком» в Москве. Теперь она стала равной — по две победы при разнице мячей 3:2 в пользу красно-белых.

«Спартак» в 13 домашних матчах в текущем сезоне одержал 12 побед при одном поражении с разницей мячей 22:6 — лучший показатель в лиге.

В турнирной таблице за пять туров до конца чемпионата «Спартак» продолжает лидировать, набрав 57 очков и на 10 баллов опережая ближайшего преследователя московский ЦСКА, который свой матч тура проведет в среду против московского «Локомотива». «Урал» с 29 очками идет 10-м. В следующем туре «Спартак» 30 апреля в гостях сыграет с ЦСКА, «Урал» днем ранее также на выезде встретится с грозненским «Тереком».