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25 апреля 2017, 21:41 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Спартак» обыграл «Урал» в матче чемпионата России

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Московский «Спартак» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» со счетом 1:0 в домашнем матче 25-го тура чемпионата России по футболу.

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Мяч на 23-й минуте забил Фернандо. Гол бразильца, который перешел в «Спартак» из итальянской «Сампдории» перед началом сезона, во второй раз в сезоне принес команде победу. Ранее его точный удар стал победным в игре 13-го тура с «Томью» (1:0).

Дмитрий Комбаров вышел на третье место по количеству матчей за «Спартак» в высшем дивизионе чемпионата страны (184), превзойдя Дмитрия Хлестова (183). Первые две строчки занимают Егор Титов (324) и Андрей Тихонов (191).

«Урал» в очередной раз вернулся в премьер-лигу в 2013 году и с тех пор имел положительную статистику в матчах со «Спартаком» в Москве. Теперь она стала равной — по две победы при разнице мячей 3:2 в пользу красно-белых.

«Спартак» в 13 домашних матчах в текущем сезоне одержал 12 побед при одном поражении с разницей мячей 22:6 — лучший показатель в лиге.

В турнирной таблице за пять туров до конца чемпионата «Спартак» продолжает лидировать, набрав 57 очков и на 10 баллов опережая ближайшего преследователя московский ЦСКА, который свой матч тура проведет в среду против московского «Локомотива». «Урал» с 29 очками идет 10-м. В следующем туре «Спартак» 30 апреля в гостях сыграет с ЦСКА, «Урал» днем ранее также на выезде встретится с грозненским «Тереком».

25.04.2017 19:30 основной раунд: 25-й тур Открытие Арена
Спартак М 1:0 Урал
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Александр Тарханов
Голы
23′ Лукас Мартинс Фернанду (К. Промес) 11
Составы
Артем Ребров (к) 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Георгий Джикия 14
Сердар Таски 35
Квинси Промес 10
Лоренсо Мельгарехо 25
Лукас Мартинс Фернанду 11
Роман Зобнин 47
88′ Александр Самедов 19
Георгий Тигиев 17
51′ 71′ Ивелин Попов 71
Джано Ананидзе 7
28 Николай Заболотный
15 Денис Кулаков
7 Александр Данцев (к)
3 Джемал Табидзе
4 Грегор Балажиц 73′
8 Александр Павленко
10 Чисамба Лунгу
18 Владимир Ильин
5 Доминик Динга 46′
99 Эдгар Манучарян
17 Николай Димитров 82′
80 Александр Ломакин
77 Дмитрий Коробов 77′
85 Сергей Серченков
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
11 Удары (всего) 3
5 Удары в створ 2
5 Угловые 3
11 Фолы 11
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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