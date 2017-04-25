«Ростов» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России

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Мяч на 23-й минуте забил Дмитрий Полоз. «Ростов» не проигрывает в первенстве страны уже на протяжении восьми матчей, причем шесть из них завершились со счетом 0:0.

Вратарь хозяев Никита Медведев вышел на второе место по продолжительности «сухой» серии в чемпионате России, обойдя Максима Левицкого. Медведев не пропускает в первенстве страны на протяжении 862 минут, лидирует по этому показателю Руслан Нигматуллин (939). Кроме того, 22-летний голкипер обновил клубный рекорд серии без пропущенных мячей, обойдя Сослана Джанаева (775).

В турнирной таблице за пять туров до конца чемпионата «Ростов» занимает пятое место, набрав 39 очков и два балла проигрывая идущему четвертым «Краснодару». Четвертое место позволит команде сыграть в квалификационном раунде Лиги Европы следующего сезона. «Уфа» с 33 очками идет девятой.

В следующем туре «Ростов» на своем поле примет пермский «Амкар», «Уфа» также дома сыграет с тульским «Арсеналом», Обе встречи пройдут 30 апреля.