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25 апреля 2017, 21:44 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Ростов» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. «Ростов» одержал победу над «Уфой» со счетом 1:0 в домашнем матче 25-го тура чемпионата России по футболу.

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Мяч на 23-й минуте забил Дмитрий Полоз. «Ростов» не проигрывает в первенстве страны уже на протяжении восьми матчей, причем шесть из них завершились со счетом 0:0.

Вратарь хозяев Никита Медведев вышел на второе место по продолжительности «сухой» серии в чемпионате России, обойдя Максима Левицкого. Медведев не пропускает в первенстве страны на протяжении 862 минут, лидирует по этому показателю Руслан Нигматуллин (939). Кроме того, 22-летний голкипер обновил клубный рекорд серии без пропущенных мячей, обойдя Сослана Джанаева (775).

В турнирной таблице за пять туров до конца чемпионата «Ростов» занимает пятое место, набрав 39 очков и два балла проигрывая идущему четвертым «Краснодару». Четвертое место позволит команде сыграть в квалификационном раунде Лиги Европы следующего сезона. «Уфа» с 33 очками идет девятой.

В следующем туре «Ростов» на своем поле примет пермский «Амкар», «Уфа» также дома сыграет с тульским «Арсеналом», Обе встречи пройдут 30 апреля.

25.04.2017 19:30 основной раунд: 25-й тур Олимп-2
Ростов 1:0 Уфа
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Иван Данильянц Сергей Семак
Голы
23′ Дмитрий Полоз (К. Нобоа, А. Гацкан) 7
Составы
Никита Медведев 77
Марко Симич 22
Гонсалес Сесар Навас 44
Денис Терентьев 5
Хорен Байрамян 19
Кристиан Нобоа 16
Александр Ерохин 89
Александр Гацкан (к) 84
27′ Миха Мевля 23
Павел Могилевец 18
76′ Дмитрий Полоз 7
Андрей Препелицэ 28
66′ Сердар Азмун 20
Марко Девич 33
31 Александр Беленов
33 Александр Сухов
5 Боян Йокич
3 Павел Аликин (к)
4 Алексей Никитин 53′
19 Иван Пауревич
93 Кэтэлин Карп 29′
39 Дмитрий Стоцкий
13 Азамат Засеев 85′
7 Дмитрий Сысуев
87 Игорь Безденежных 70′ 21′
98 Иван Обляков
21 Кехинде Фатаи 37′
44 Силвестр Игбун
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 3
2 Удары (всего) 9
1 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 7
11 Фолы 13
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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