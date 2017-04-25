«Крылья Советов» уволят Вадима Скрипченко при вылете из РФПЛ
Как сообщает Федеральное агентство новостей, самарские «Крылья Советов» расторгнут контракт с главным тренером команды Вадимом Скрипченко, если клуб по итогам чемпионата покинет
премьер-лигу.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как рассказал ФАН источник, знакомый с ситуацией, перед 41-летним белорусским специалистом поставлена задача сохранить команде прописку в элитном дивизионе российского футбола. При этом существует вероятность, что самарцам придется сыграть в стыковых матчах с командами ФНЛ.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter