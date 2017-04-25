«Крылья Советов» уволят Вадима Скрипченко при вылете из РФПЛ

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Как рассказал ФАН источник, знакомый с ситуацией, перед 41-летним белорусским специалистом поставлена задача сохранить команде прописку в элитном дивизионе российского футбола. При этом существует вероятность, что самарцам придется сыграть в стыковых матчах с командами ФНЛ.