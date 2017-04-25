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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29550570/
25 апреля 2017, 20:33 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

«Крылья Советов» уволят Вадима Скрипченко при вылете из РФПЛ

Как сообщает Федеральное агентство новостей, самарские «Крылья Советов» расторгнут контракт с главным тренером команды Вадимом Скрипченко, если клуб по итогам чемпионата покинет премьер-лигу.

Крылья Советов уволят Вадима Скрипченко при вылете из РФПЛ - Фото Увеличить
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Как рассказал ФАН источник, знакомый с ситуацией, перед 41-летним белорусским специалистом поставлена задача сохранить команде прописку в элитном дивизионе российского футбола. При этом существует вероятность, что самарцам придется сыграть в стыковых матчах с командами ФНЛ.

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