К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— ЦСКА предстоят две непростые встречи: с «Локомотивом» и «Спартаком». Насколько команда сейчас находится в форме, и готова ли она к этим играм?

— Идет борьба за первое место. Понятно, что эти две игры определяющие, тут еще и «Зенит» дышит в затылок. Играем на своем родном стадионе. Все зависящее от себя команда сделает. Мы, конечно, рассчитываем на поддержку своих болельщиков. Она нужна нам, как никогда.

Пока существуют теоретические шансы стать чемпионом, мы будем использовать все имеющиеся возможности. Будем идти до конца.

— Можно ли сказать, что «армейцы» отошли от модели Слуцкого и перешли к модели Гончаренко?

— Об этом тяжело говорить. Мне кажется, есть еще много моментов, которые тренер хочет донести до команды.

Проделанная работа, безусловно, видна. Есть понимание, где нужно сделать упор: на мой взгляд, это работа в передней линии. ЦСКА — мало пропускает, и это большой показатель работы главного тренера.

— Какие радикальные изменения произошли после прихода Гончаренко?

— Затрудняюсь ответить. Команда осталась прежней, кадровые изменения небольшие. В остальном мне видится переход игры в три защитника — то, что ставит Гончаренко.

То есть при Слуцком мы играли 4−2−3−1, а сейчас играем 3−5−2. Ну и надо отметить, что эта схема дает свои результаты. Опять же, в обороне стали играть надежнее.

— Вы как тренер ЦСКА часто пересекаетесь с Виктором Михайловичем. На ваш взгляд, насколько игроки ему доверяют? И какой психологический климат в коллективе?

— Я постоянно нахожусь с командой и могу сказать — атмосфера внутри нее прекрасная. Виктор Михайлович ладил с игроками еще тогда, когда был помощником Слуцкого. Так что в этом аспекте проблем у нас нет, все друг друга уважают.

— Вы упомянули, что «Зенит» дышит вам в затылок в турнирной таблице. С вашей точки зрения, «Краснодар» и «Зенит» серьезную угрозу для вас представляют?

— «Зенит» так же, как и мы, будет бороться до конца. Ну уж по крайней мере за второе место. «Краснодар» тоже нельзя сбрасывать со счета: это очень сильный соперник, с прекрасным подбором футболистов.

— В чем, на ваш взгляд, успех «Спартака»? Почему он так уверенно выступает в этом сезоне?

— Успех «Спартака», по моему мнению, связан с приходом нового главного тренера. У него свое видение игры. И опровергнуть это тяжело, потому что команда радикально отличается от той, что мы видели в прошлом сезоне.

Прежде всего — отличается игрой. Плюс отличные исполнители на всех позициях, широкая скамейка. Ну и, мне кажется, атмосфера в коллективе с его приходом изменилась в лучшую сторону.

Вообще хотел бы сказать, что этот сезон очень интересный. Борьба идет как вверху, так и внизу. Интрига будет сохраняться до последнего тура, мне так видится.