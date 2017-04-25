Медведев вышел на второе место по продолжительности «сухой» серии в чемпионате России
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Вратарь футбольного клуба «Ростов» Никита Медведев вышел на второе место по продолжительности «сухой» серии в чемпионате России.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В матче 25-го тура первенства страны с «Уфой» 22-летний голкипер обошел Максима Левицкого, не пропускавшего в составе новороссийского «Черноморца» в 1999—2000 годах на протяжении 809 минут. Лидером по продолжительности серии без пропущенных голов является Руслан Нигматуллин, который в составе московского «Локомотива» в 1999—2000 годах сохранял свои ворота в неприкосновенности 939 минут.
Медведев стал игроком «Ростова» зимой 2016 года. В нынешнем сезоне он сыграл 17 матчей в различных турнирах, в которых пропустил 10 мячей.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter