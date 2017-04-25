Медведев вышел на второе место по продолжительности «сухой» серии в чемпионате России

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В матче 25-го тура первенства страны с «Уфой» 22-летний голкипер обошел Максима Левицкого, не пропускавшего в составе новороссийского «Черноморца» в 1999—2000 годах на протяжении 809 минут. Лидером по продолжительности серии без пропущенных голов является Руслан Нигматуллин, который в составе московского «Локомотива» в 1999—2000 годах сохранял свои ворота в неприкосновенности 939 минут.

Медведев стал игроком «Ростова» зимой 2016 года. В нынешнем сезоне он сыграл 17 матчей в различных турнирах, в которых пропустил 10 мячей.