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25 апреля 2017, 20:35 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Медведев вышел на второе место по продолжительности «сухой» серии в чемпионате России

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Вратарь футбольного клуба «Ростов» Никита Медведев вышел на второе место по продолжительности «сухой» серии в чемпионате России.

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В матче 25-го тура первенства страны с «Уфой» 22-летний голкипер обошел Максима Левицкого, не пропускавшего в составе новороссийского «Черноморца» в 1999—2000 годах на протяжении 809 минут. Лидером по продолжительности серии без пропущенных голов является Руслан Нигматуллин, который в составе московского «Локомотива» в 1999—2000 годах сохранял свои ворота в неприкосновенности 939 минут.

Медведев стал игроком «Ростова» зимой 2016 года. В нынешнем сезоне он сыграл 17 матчей в различных турнирах, в которых пропустил 10 мячей.

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