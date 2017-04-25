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25 апреля 2017, 18:59 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Бухаров не включён в стартовый состав «Ростова» на матч с «Уфой»

Стал известен стартовый состав «Ростова» на матч 25-го тура российской Премьер-Лиги с «Уфой».

Стал известен стартовый состав Ростова на матч 25-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> с Уфой. Увеличить
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Не включён в стартовый состав донской команды нападающий Александр Бухаров, оформивший дубль в игре прошлого тура со «Спартаком» (3:0).

«Ростов»: Медведев, Мевля, Симич, Навас, Терентьев, Байрамян, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Азмун, Полоз.

Запасные: Гошев, Комиссаров, Сорокин, Киреев, Могилевец, Препелицэ, Бухаров, Девич.

Начало — в 19:30 мск.

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