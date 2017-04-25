Бухаров не включён в стартовый состав «Ростова» на матч с «Уфой»

Сокрушительное поражение в Ростове стало для «Спартака» чувствительным ударом и позволило конкурентам по золотой гонке — «Зениту» и ЦСКА — сократить отставание. Впрочем, ничего непоправимого для красно-белых пока не случилось, и сейчас главное для лидера не усугубить ситуацию. Что для этого нужно предпринять Массимо Каррере и его команде?