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25 апреля 2017, 19:12 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» — «Урал»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Урала» на матч 25-го тура российской Премьер-Лиги.

Стали известны стартовые составы Спартака и Урала на матч 25-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги.</nobr> Увеличить
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«Спартак»: Ребров, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Самедов, Попов, Мельгарехо, Промес.

Запасные: Песьяков, Селихов, Боккетти, Маурисио, Тигиев, Кутепов, Тимофеев, Леонтьев, Ананидзе, Давыдов.

«Урал»: стартовый состав станет известен в ближайшие минуты.

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