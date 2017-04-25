«Спартак» — «Урал»: стали известны стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Урала» на матч 25-го тура российской
Премьер-Лиги.
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«Спартак»: Ребров, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Самедов, Попов, Мельгарехо, Промес.
Запасные: Песьяков, Селихов, Боккетти, Маурисио, Тигиев, Кутепов, Тимофеев, Леонтьев, Ананидзе, Давыдов.
«Урал»: стартовый состав станет известен в ближайшие минуты.
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