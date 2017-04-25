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25 апреля 2017, 18:42 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Сергей Иванов — про судейство в матче «Локомотив» — «Амкар»: Такие ошибки делаются не нарочно

Арбитр Сергей Иванов, работавший на матче 24-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Амкаром» (3:3), принес извинения за свою работу. По его словам, ошибки были допущены не нарочно.

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© РИА "Новости"

По мнению главного тренера железнодорожников Юрия Семина, Иванов ошибочно назначил пенальти в ворота железнодорожников, а также засчитал гол из положения вне игры.

— Хочу принести официальные извинения за наше судейство, — сказал Иванов в программе «Свисток». — Понятно, что такие ошибки делаются не нарочно. Почему так произошло, сказать не могу. К игре мы подходили сверхответственно. Это не вызывает сомнений. Мы в ответе не только за себя, но и за регион, который представляем, а также департамент.

С нами по поводу судейство говорил Мутко. Поэтому ответственность за каждое решение просто зашкаливает. Однако мы не роботы, ошибки случаются везде — от низших лиг до Лиги чемпионов и чемпионатов мира. Да, наши ошибки повлияли на результат. Постараемся в концовке чемпионате избежать подобных ошибок.

22.04.2017 16:30 Зрители 7035 основной раунд: 24-й тур Локомотив
Локомотив М 3:3 Амкар
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Юрий Семин Гаджи Гаджиев
Голы
43′ Алексей Миранчук (Арикленес да Силва Ари, Р. Янбаев) 59
54′ Дмитрий Тарасов (В. Чорлука, Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 23
56′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
9 Дарко Бодул (Р. Гиголаев, С. Баланович) 22′
9 Дарко Бодул 61′
28 Станислав Прокофьев 88′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Ренат Янбаев 55
Виталий Денисов 29
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Дмитрий Баринов 36
Алексей Миранчук 59
Арикленес да Силва Ари 90
71′ Дмитрий Тарасов 23
81′ Ведран Чорлука (к) 14
Тарас Михалик 17
81′ Маркес Битанкур Майкон 7
Неманья Пейчинович 5
15 Дмитрий Хомич 56′
19 Брайн Оладапо Идову 19′
13 Роланд Гиголаев
3 Петар Занев (к)
4 Николай Зайцев
6 Секу Конде
5 Януш Гол
9 Дарко Бодул
16 Сергей Баланович 63′
28 Станислав Прокофьев
20 Павел Комолов 45′
33 Бранко Йовичич
27 Михаил Костюков 70′
17 Алексей Гасилин
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
19 Удары (всего) 4
9 Удары в створ 3
8 Угловые 2
10 Фолы 17
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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