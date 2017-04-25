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По мнению главного тренера железнодорожников Юрия Семина, Иванов ошибочно назначил пенальти в ворота железнодорожников, а также засчитал гол из положения вне игры.

— Хочу принести официальные извинения за наше судейство, — сказал Иванов в программе «Свисток». — Понятно, что такие ошибки делаются не нарочно. Почему так произошло, сказать не могу. К игре мы подходили сверхответственно. Это не вызывает сомнений. Мы в ответе не только за себя, но и за регион, который представляем, а также департамент.

С нами по поводу судейство говорил Мутко. Поэтому ответственность за каждое решение просто зашкаливает. Однако мы не роботы, ошибки случаются везде — от низших лиг до Лиги чемпионов и чемпионатов мира. Да, наши ошибки повлияли на результат. Постараемся в концовке чемпионате избежать подобных ошибок.