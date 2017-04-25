С «Рубина» снят запрет на регистрацию новых футболистов

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Запрет на регистрацию новых футболистов был наложен на «Рубин» в качестве обеспечительной меры по заявлению бывшего полузащитника клуба Шоты Бибилова. В прошлом году «Рубин» в одностороннем порядке расторг контракт с игроком, после чего Бибилов подал жалобу в палату по разрешению споров РФС. «Рубин» обязали выплатить футболисту зарплату за август 2016 года, а также проценты за задержку выплаты зарплаты, задолженность по ежегодному стимулирующему вознаграждению за прошлый год и компенсацию за досрочное расторжение контракта.

«Удовлетворить заявление МАУ «ФК «Рубин» г. Казань о снятии запрета на регистрацию новых футболистов по делу Бибилов Ш. Г. — ФК «Рубин». В связи с исполнением МАУ «ФК «Рубин» г. Казань решения Палаты по разрешению споров от 16 ноября 2016 года по делу Бибилов Ш. Г. — ФК «Рубин» снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с МАУ «ФК «Рубин» г. Казань, наложенный в качестве обеспечительной меры. МАУ «ФК «Рубин» г. Казань имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте РФС.