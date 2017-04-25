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25 апреля 2017, 17:53 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Еськов получил «двойку» за матч «Зенит» — «Урал»

«СЭ» стала известна экспертная оценка судейства матча 24-го тура «Зенит» — «Урал».

Еськов получил двойку за матч Зенит — Урал - Фото Увеличить
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По информации «СЭ», инспектор матча Эдуард Малый выставил за работу Алексея Еськова в матче 24-го тура чемпионата России «Зенит» — «Урал» (2:0) оценку «неудовлетворительно». При этом, как стало известно, решения Еськова по удалениям футболистов «Урала» Эрика Бикфалви (61-я минута), Романа Павлюченко (61-я минута) и Романа Емельянова (86-я минута) признаны верными.

В то же время неверным признано решение Еськова по неудалению Емельянова на 72-й минуте матча за фол против Смольникова — арбитр не показал вторую желтую карточку футболисту «Урала».

За комментариями «СЭ» обратился к главе департамента судейства и инспектирования Андрею Будогосскому.

— За что Еськову снижена оценка? — вопрос Будогосскому.

— Не даю комментарии по этому поводу. Эта информация является сугубо внутренней для департамента судейства и инспектирования.

— Но оценка неудовлетворительная?

— Не даю такой информации.

Судейство в субботнем матче 24-го тура «Зенит» — «Урал» (2:0) на новой арене «Санкт-Петербург» получилось скандальным. Арбитр из Москвы удалил трех игроков «Урала».

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Павлюченко дисквалифицирован на один матч за атаку судьи в игре с «Зенитом»

Павлюченко дисквалифицирован на один матч за атаку судьи в игре с «Зенитом»

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на один матча нападающего «Урала» Романа Павлюченко за агрессивное поведение в отношении арбитра Алексея Еськова во время матча 24-го тура чемпионата страны с санкт-петербургским «Зенитом». Об этом журналистам сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
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