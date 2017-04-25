Павлюченко дисквалифицирован на один матч за атаку судьи в игре с «Зенитом»
МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на один матча нападающего «Урала» Романа Павлюченко за агрессивное поведение в отношении арбитра Алексея Еськова во время матча 24-го тура чемпионата страны с санкт-петербургским «Зенитом». Об этом журналистам сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Дисквалифицировать Павлюченко на три матча, при этом один матч 25-го тура считать реальным к исполнению, еще два матча — условно», — сказал он.
В матче, который состоялся в субботу и стал первым на стадионе «Санкт-Петербург», Еськов удалил трех игроков екатеринбургской команды. На 60-й минуте при счете 0:0 он предъявил вторую желтую карточку полузащитнику «Урала» Эрику Бикфалви, Павлюченко резко отреагировал на решение судьи, набросившись на него с оскорблениями, за что получил прямую красную карточку.
Позднее форвард в разговоре с ТАСС сообщил, что готов приехать на заседание КДК и извиниться перед Еськовым.
Павлюченко пропустит игры команды со «Спартаком» (25 апреля на выезде), «Тереком» (29-го на выезде) и «Крыльями Советов» (8 мая дома). На финал Кубка страны, в котором «Урал» встретится с «Локомотивом» на сочинском стадионе «Фишт» 2 мая, дисквалификация нападающего не распространяется.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter