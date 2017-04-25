Глушаков дисквалифицирован на один матч за фол в игре с «Ростовом»
МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на один матч полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова за нарушение, которое привело к его удалению в матче 24-го тура чемпионата страны с «Ростовом».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Об этом журналистам сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
Встреча прошла в субботу в
Глушаков пропустит игру команды с «Уралом» (25 апреля, дома).
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