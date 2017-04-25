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25 апреля 2017, 15:13 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Глушаков дисквалифицирован на один матч за фол в игре с «Ростовом»

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на один матч полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова за нарушение, которое привело к его удалению в матче 24-го тура чемпионата страны с «Ростовом».

Полузащитник пропустит игру команды с Уралом Увеличить
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Об этом журналистам сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Встреча прошла в субботу в Ростове-на-Дону и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Глушаков был удален на 75-й минуте за фол на полузащитнике ростовчан Кристиане Нобоа. Главный судья матча Михаил Вилков сначала оценил нарушение в желтую карточку, однако после консультации с помощником, который счел действия Глушакова агрессивными, предъявил спартаковцу прямую красную карточку. После встречи Нобоа рассказал, что Глушаков принес свои извинения, игрок ростовчан их принял.

Глушаков пропустит игру команды с «Уралом» (25 апреля, дома).

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