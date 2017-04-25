Глушаков дисквалифицирован на один матч за фол в игре с «Ростовом»

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Об этом журналистам сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Встреча прошла в субботу в Ростове-на-Дону и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Глушаков был удален на 75-й минуте за фол на полузащитнике ростовчан Кристиане Нобоа. Главный судья матча Михаил Вилков сначала оценил нарушение в желтую карточку, однако после консультации с помощником, который счел действия Глушакова агрессивными, предъявил спартаковцу прямую красную карточку. После встречи Нобоа рассказал, что Глушаков принес свои извинения, игрок ростовчан их принял.

Глушаков пропустит игру команды с «Уралом» (25 апреля, дома).