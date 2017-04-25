Лавров рассказал о пользе мыслей про «Спартак» при сложных переговорах

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Глава МИД отметил, что, когда собеседники его «не слышат», он начинает думать о любимой футбольной команде — московском «Спартаке». Эти мысли помогают Лаврову успокоиться.

16 апреля министр присутствовал на матче 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом», который завершился победой красно-белых со счетом 2:1. После окончания встречи Лавров пришел в раздевалку москвичей, чтобы поздравить игроков.