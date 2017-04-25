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25 апреля 2017, 11:23 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Президент «Урала»: Не секрет, что некоторые судьи попадают в РФПЛ «по блату»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что часть судей работают в РФПЛ «по блату», и на замену им нужно привлекать к работе молодых арбитров.

Президент Урала Григорий Иванов заявил что часть судей работают в РФПЛ по блату и на замену им нужно привлекать к работе молодых арбитров. Увеличить
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«С судей надо строже спрашивать и искать более молодых. Есть хорошие, которые сейчас работают на матчах молодёжных составов. Но пробиться в элиту им очень сложно. Они там столько сдают экзаменов. Немного ошибся — сразу отчисляют. Попадают какие-то блатные судьи. Ведь не секрет, что некоторые судьи проходят в элиту по блату, а не по своей работе», — сказал Иванов в эфире программы «Футбол России».

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Иванов: Слова о пожизненной дисквалификации арбитра Еськова были эмоциями

Иванов: Слова о пожизненной дисквалификации арбитра Еськова были эмоциями

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб не намерен добиваться пожизненной дисквалификации арбитра Алексея Еськова, который работал на матче чемпионата России между «Зенитом» и «Уралом». Об этом Иванов рассказал в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
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