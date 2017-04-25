Президент «Урала»: Не секрет, что некоторые судьи попадают в РФПЛ «по блату»

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«С судей надо строже спрашивать и искать более молодых. Есть хорошие, которые сейчас работают на матчах молодёжных составов. Но пробиться в элиту им очень сложно. Они там столько сдают экзаменов. Немного ошибся — сразу отчисляют. Попадают какие-то блатные судьи. Ведь не секрет, что некоторые судьи проходят в элиту по блату, а не по своей работе», — сказал Иванов в эфире программы «Футбол России».