«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву
Сегодня двумя матчами откроется программа 25-го тура чемпионата России.
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СПАРТАК — УРАЛ
25 апреля. Москва. Стадион «Открытие Арена». 19.30 (НАШ ФУТБОЛ; в записи в 22.20. Матч ТВ).
Судья: Сельдяков (Балашиха).
СОСТАВЫ КОМАНД. Вариант «СЭ»
ПОТЕРИ
«Спартак»: Макеев (травма), Глушаков (дисквалификация).
«Урал»: Манучарян, Хозин, Чантурия (травмы), Бикфалви, Емельянов, Павлюченко (дисквалификации).
ПОД СОМНЕНИЕМ
«Спартак»: Зе Луиш, Луиз Адриану, Фернанду.
«Урал»: Фидлер.
НОВОСТИ КОМАНД
· Замененный в Ростове полузащитник Фернанду избежал требующего длительного лечения повреждения и, возможно, примет участие в сегодняшней игре.
· Восстановился после травмы пропустивший два тура нападающий Зе Луиш, тогда как лечение Луиза Адриану затягивается.
· Удаленный в Ростове Глушаков приглашен на сегодняшнее заседание КДК.
· На сегодняшнем заседании КДК РФС будет принято решения о санкциях в отношении удаленного в прошлом туре уральца Павлюченко.
· Уральский клуб внес замечания в протокол игры с «Зенитом», но не будет добиваться пожизненной дисквалификации арбитра Еськова.
· Вчера в Красноярске прошли похороны брата Александра Тарханова, но сегодня тренер будет руководить игрой «Урала».
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
Семи победам равняется серия «Спартака» на домашней арене. Единственное в этом сезоне поражение
После возвращения в
ЦИТАТЫ
Дмитрий КОМБАРОВ, защитник «Спартака»:
— Мы разбирали игру «Урала», тщательно готовились. Жду нашей победы.
Владимир ИЛЬИН, нападающий «Урала»:
— Изловчимся
ПРОГНОЗ
Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник «Спартака»:
3:1 «Спартаку» надо рассчитывать на возвращение Зе Луиша и Фернанду. «Урал» хотя и обескровлен, но борьбу навязать может. В любом случае хозяева не имеют права терять очки, если хотят выиграть чемпионат.
Сергей АСТАХОВ, корреспондент «СЭ»:
2:0 «Спартак» после поражения от «Ростова» наверняка хочет исправиться. К тому же дома в этом чемпионате лидер потерял только три очка — в Тушине тяжело всем. «Урал» обескровлен потерей лидеров и вряд ли успеет оправиться после скандальной игры в Питере.
РОСТОВ — УФА
25 апреля.
Судья: А. В. Николаев (Москва).
СОСТАВЫ КОМАНД. Вариант «СЭ»
ПОТЕРИ
«Ростов»: Джанаев, Калачев (травмы).
«Уфа»: Абдулавов, Тумасян (травмы).
ПОД СОМНЕНИЕМ
«Ростов»: Кудряшов.
«Уфа»: —.
НОВОСТИ КОМАНД
· Полузащитник дончан Калачев, получивший травму в матче со «Спартаком», вчера не тренировался с командой.
· Пропустивший несколько туров нападающий Игбун восстановился после травмы и отправился вместе с командой в Ростов.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
Голкипер «Ростова» Медведев установил рекорд непробиваемости этого чемпионата и сохраняет ворота на замке уже 772 минуты.
«Уфа» в этом календарном году ни разу не проиграла на выезде (+1=2). При этом башкирская команда ни разу не побеждала «Ростов» (=3−2).
ЦИТАТЫ
Кристиан НОБОА, полузащитник «Ростова»:
— Семак был отличным футболистом, добился больших побед. Видно, что он стал хорошим тренером, растет с каждым годом. Будет приятно увидеться с ним завтра.
Павел АЛИКИН, защитник «Уфы»:
— «Ростов» — команда, которая меньше всех пропустила в чемпионате, играет очень строго в обороне, больше на контратаки ориентируется. Игра будет тяжелой, многое будет зависеть от того, кто первый забьет.
ПРОГНОЗ
Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник «Спартака»:
0:0 «Ростов» все забил «Спартаку» в минувшем туре. «Уфа» неплохо выглядит в обороне, но в атаке ей тяжело. Открытой игры ждать не приходится.
Сергей АСТАХОВ, корреспондент «СЭ»:
1:1 Ростовчане на волне успеха должны забить. У команды Сергея Семака не ладится в атаке, но на один гол она сподобится.
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