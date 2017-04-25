«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву

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СПАРТАК — УРАЛ

25 апреля. Москва. Стадион «Открытие Арена». 19.30 (НАШ ФУТБОЛ; в записи в 22.20. Матч ТВ).

Судья: Сельдяков (Балашиха).

СОСТАВЫ КОМАНД. Вариант «СЭ»

ПОТЕРИ

«Спартак»: Макеев (травма), Глушаков (дисквалификация).

«Урал»: Манучарян, Хозин, Чантурия (травмы), Бикфалви, Емельянов, Павлюченко (дисквалификации).

ПОД СОМНЕНИЕМ

«Спартак»: Зе Луиш, Луиз Адриану, Фернанду.

«Урал»: Фидлер.

НОВОСТИ КОМАНД

· Замененный в Ростове полузащитник Фернанду избежал требующего длительного лечения повреждения и, возможно, примет участие в сегодняшней игре.

· Восстановился после травмы пропустивший два тура нападающий Зе Луиш, тогда как лечение Луиза Адриану затягивается.

· Удаленный в Ростове Глушаков приглашен на сегодняшнее заседание КДК.

· На сегодняшнем заседании КДК РФС будет принято решения о санкциях в отношении удаленного в прошлом туре уральца Павлюченко.

· Уральский клуб внес замечания в протокол игры с «Зенитом», но не будет добиваться пожизненной дисквалификации арбитра Еськова.

· Вчера в Красноярске прошли похороны брата Александра Тарханова, но сегодня тренер будет руководить игрой «Урала».

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Семи победам равняется серия «Спартака» на домашней арене. Единственное в этом сезоне поражение красно-белые потерпели от «Уфы».

После возвращения в премьер-лигу клуб из Екатеринбурга провел против «Спартака» три выездных матча и в двух добился побед с одинаковым счетом 1:0.

ЦИТАТЫ

Дмитрий КОМБАРОВ, защитник «Спартака»:

— Мы разбирали игру «Урала», тщательно готовились. Жду нашей победы.

Владимир ИЛЬИН, нападающий «Урала»:

— Изловчимся как-то, найдем людей, заткнем дыры. Естественно, будем также биться до конца.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 25, 25.04.2017, 19:30 -:- Спартак М Урал

ПРОГНОЗ

Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник «Спартака»:

3:1 «Спартаку» надо рассчитывать на возвращение Зе Луиша и Фернанду. «Урал» хотя и обескровлен, но борьбу навязать может. В любом случае хозяева не имеют права терять очки, если хотят выиграть чемпионат.

Сергей АСТАХОВ, корреспондент «СЭ»:

2:0 «Спартак» после поражения от «Ростова» наверняка хочет исправиться. К тому же дома в этом чемпионате лидер потерял только три очка — в Тушине тяжело всем. «Урал» обескровлен потерей лидеров и вряд ли успеет оправиться после скандальной игры в Питере.

РОСТОВ — УФА

25 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 19.30 (НАШ ФУТБОЛ).

Судья: А. В. Николаев (Москва).

СОСТАВЫ КОМАНД. Вариант «СЭ»

ПОТЕРИ

«Ростов»: Джанаев, Калачев (травмы).

«Уфа»: Абдулавов, Тумасян (травмы).

ПОД СОМНЕНИЕМ

«Ростов»: Кудряшов.

«Уфа»: —.

НОВОСТИ КОМАНД

· Полузащитник дончан Калачев, получивший травму в матче со «Спартаком», вчера не тренировался с командой.

· Пропустивший несколько туров нападающий Игбун восстановился после травмы и отправился вместе с командой в Ростов.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Голкипер «Ростова» Медведев установил рекорд непробиваемости этого чемпионата и сохраняет ворота на замке уже 772 минуты.

«Уфа» в этом календарном году ни разу не проиграла на выезде (+1=2). При этом башкирская команда ни разу не побеждала «Ростов» (=3−2).

ЦИТАТЫ

Кристиан НОБОА, полузащитник «Ростова»:

— Семак был отличным футболистом, добился больших побед. Видно, что он стал хорошим тренером, растет с каждым годом. Будет приятно увидеться с ним завтра.

Павел АЛИКИН, защитник «Уфы»:

— «Ростов» — команда, которая меньше всех пропустила в чемпионате, играет очень строго в обороне, больше на контратаки ориентируется. Игра будет тяжелой, многое будет зависеть от того, кто первый забьет.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 25, 25.04.2017, 19:30 -:- Ростов Уфа

ПРОГНОЗ

Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник «Спартака»:

0:0 «Ростов» все забил «Спартаку» в минувшем туре. «Уфа» неплохо выглядит в обороне, но в атаке ей тяжело. Открытой игры ждать не приходится.

Сергей АСТАХОВ, корреспондент «СЭ»:

1:1 Ростовчане на волне успеха должны забить. У команды Сергея Семака не ладится в атаке, но на один гол она сподобится.