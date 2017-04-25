Иванов: Слова о пожизненной дисквалификации арбитра Еськова были эмоциями

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В матче между санкт-петербургским «Зенитом» и «Уралом» (2:0), который состоялся в субботу и стал первым на стадионе «Санкт-Петербург», Еськов удалил трех игроков екатеринбургской команды. На 60-й минуте он вынес второе предупреждение полузащитнику «Урала» Эрику Бикфалви, затем нападающий Роман Павлюченко резко отреагировал на такое решение судьи, атаковав его с оскорблениями, за что получил прямую красную карточку. А на 86-й минуте, когда «Зенит» вел в счете, Еськов показал вторую желтую карточку полузащитнику екатеринбуржцев Роману Емельянову после стычки с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

После матча Иванов заявил ТАСС, что клуб будет добиваться пожизненной дисквалификации арбитра Еськова.

«Слова о пожизненной дисквалификации были сказаны на эмоциях. В этом должен разобраться Контрольно- дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС). Еськов является опытным арбитром. Мы будем добиваться наказания за допущенные ошибки, но не пожизненного», — сказал Иванов.

После 24 туров чемпионата России «Урал» располагается на десятой строчке в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. Во вторник в рамках 25 тура екатеринбуржцы сыграют на выезде с лидером чемпионата — московским «Спартаком».