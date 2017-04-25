Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29539183/
25 апреля 2017, 1:29 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Иванов: Слова о пожизненной дисквалификации арбитра Еськова были эмоциями

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб не намерен добиваться пожизненной дисквалификации арбитра Алексея Еськова, который работал на матче чемпионата России между «Зенитом» и «Уралом». Об этом Иванов рассказал в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

По словам Григория <span class=error>Иванова</span> Урал намерен добиваться дисквалификации арбитра <span class=error>Еськова</span> за допущенные ошибки в матче с Зенитом но не пожизненной. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

В матче между санкт-петербургским «Зенитом» и «Уралом» (2:0), который состоялся в субботу и стал первым на стадионе «Санкт-Петербург», Еськов удалил трех игроков екатеринбургской команды. На 60-й минуте он вынес второе предупреждение полузащитнику «Урала» Эрику Бикфалви, затем нападающий Роман Павлюченко резко отреагировал на такое решение судьи, атаковав его с оскорблениями, за что получил прямую красную карточку. А на 86-й минуте, когда «Зенит» вел в счете, Еськов показал вторую желтую карточку полузащитнику екатеринбуржцев Роману Емельянову после стычки с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

После матча Иванов заявил ТАСС, что клуб будет добиваться пожизненной дисквалификации арбитра Еськова.

«Слова о пожизненной дисквалификации были сказаны на эмоциях. В этом должен разобраться Контрольно- дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС). Еськов является опытным арбитром. Мы будем добиваться наказания за допущенные ошибки, но не пожизненного», — сказал Иванов.

После 24 туров чемпионата России «Урал» располагается на десятой строчке в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. Во вторник в рамках 25 тура екатеринбуржцы сыграют на выезде с лидером чемпионата — московским «Спартаком».

22.04.2017 14:00 Зрители 20004 основной раунд: 24-й тур Санкт-Петербург Арена
Зенит 2:0 Урал
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Мирча Луческу Александр Тарханов
Голы
86′ Бранислав Иванович (Д. Кришито) 60
90+4′ Йоан Молло (В. Жулиану) 24
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
89′ Доменико Кришито 4
Бранислав Иванович 60
Виктор де Паула Жулиану 7
Мигел Алвеш Данни (к) 10
86′ Артем Дзюба 22
Ибрагим Цаллагов 30
63′ Юрий Жирков 81
Луиш Нету 13
53′ Артур Юсупов 14
Йоан Молло 24
44′ Александр Кокорин 9
Олег Шатов 17
28 Николай Заболотный
15 Денис Кулаков
7 Александр Данцев (к)
4 Грегор Балажиц
5 Доминик Динга
17 Николай Димитров
9 Роман Павлюченко 61′ 61′
18 Владимир Ильин
6 Эрик Бикфалви 23′ 61′
92 Роман Емельянов 40′ 86′
10 Чисамба Лунгу 68′
27 Михаил Меркулов
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 1
5 Голевые моменты 1
18 Удары (всего) 10
7 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 1
9 Угловые 1
10 Фолы 8
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Урал
Новости Матчи Состав Статистика
Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

«Спартак»: как не повторить крушение

«Спартак»: как не повторить крушение

Сокрушительное поражение в Ростове стало для «Спартака» чувствительным ударом и позволило конкурентам по золотой гонке — «Зениту» и ЦСКА — сократить отставание. Впрочем, ничего непоправимого для красно-белых пока не случилось, и сейчас главное для лидера не усугубить ситуацию. Что для этого нужно предпринять Массимо Каррере и его команде?
Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

Легкоатлетка Чернова оспорит лишение ее бронзовой медали Игр-2008 в суде

Президент ФК "Урал": слова о пожизненной дисквалификации арбитра Еськова были эмоциями

Генменеджер: "Монреаль" сделает все, чтобы сохранить Радулова в клубе