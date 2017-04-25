Уже сегодня Медведев может обойти Джанаева и Левицкого

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0 побед одержал «Амкар» в шести домашних матчах против «Краснодара» (+0=3−3, мячи 7−11). Единственный же успех пермяков в противостоянии с «быками» пришелся на март 2012 года (+1=4−8, мячи 11−19) — уральцы победили в гостях.

1 раз в последних 15 матчах «Краснодар» уходил на перерыв, ведя в счете (+1=11−3, мячи 4−7). Единственной командой, которая проиграла «быкам» в первом тайме, является «Амкар», пропустивший единственный гол от Юрия Газинского на 45-й минуте.

2 победы в трех матчах в Москве над «Спартаком» одержал «Урал» после возвращения в премьер-лигу. В апреле 2014 года три очка на стадионе «Локомотив» «шмелям» принес Владимир Хозин, а в ноябре 2015-го единственный мяч на «Открытие Арене» записал на свой счет Херсон Асеведо.

3 минуты остается голкиперу «Ростова» Никите Медведеву до повторения клубного рекорда сухой серии, который был установлен по ходу прошлого сезона Сосланном Джанаевым. Медведев не пропускает уже 772 минуты, больше в истории турнира было только у Руслана Нигматуллина (939), Максима Левицкого (809) и Джанаева (775).

4 крупные победы одержал в этом сезоне «Ростов». Дончане лидируют по числу разгромов среди клубов премьер-лиги. Помимо «Спартака» ростовчане крупно обыграли «Томь» (3:0 и 6:0) и «Арсенал» (4:1).

5 матчей составляет безвыигрышная серия «Уфы» в чемпионате (+0=2−3, мячи 2−7) под руководством Сергея Семака, начавшего карьеру в клубе из Башкирии с двух минимальных побед.

6 (3+3) очков по системе «гол+пас» набрал в восьми последних играх Алексей Миранчук. Любопытно, что за предыдущие четыре с половиной сезона хавбек «Локомотива» отметился пятью голами и пятью результативными передачами.

8 желтых карточек получил в нынешнем чемпионате Доменико Кришито. Зенитовец стал первым футболистом, которому предстоит пропустить второй матч из-за перебора предупреждений. Чаще всего в этом сезоне отбывал дисквалификацию Александр Гацкан — четыре раза (три — из-за прямых красных карточек).

9 из 24 матчей «Ростова» завершились со счетом 0:0. Следующая нулевая ничья станет рекордной в чемпионатах России. Столько же безголевых встреч было у «Локомотива"-2005 и «Амкара"-2006.

11 очков набрали на двоих «Рубин» и «Терек» в весенней части чемпионата. Казанцы на этом отрезке переиграли «Анжи» и трижды поделили очки, а «Терек» добавил две ничьи к успеху во встрече с «Арсеналом». Хуже команд Грасии и Рахимова после зимнего перерыва выступает «Томь» — четыре очка.

14 сухих матчей провел в нынешнем сезоне рекордсмен чемпионатов страны Игорь Акинфеев. До личного рекорда, установленного в сезоне-2012/13, голкиперу ЦСКА остаются две встречи. Лучшее достижение (19 игр без пропущенных голов) принадлежит Сергею Овчинникову, оно установлено в 2002 году в «Локомотиве».

15 голов в двух и более чемпионатах России подряд удавалось забить только пяти футболистам — Игорю Симутенкову (1993 — 1994), Александру Маслову (1995 — 1996), Олегу Веретенникову (1995 — 1998), Веллитону (2009 — 2010) и Халку (2013/14 — 2015/16). Федору Смолову, отличившемуся в прошлом сезоне 20 раз, для попадания в эту компанию остаются два гола.

21 победу над «Локомотивом» одержал в матчах чемпионата ЦСКА (+21=9−22, мячи 67−57). Помимо железнодорожников армейцы имеют отрицательный баланс встреч с «Динамо» (+17=14−19, мячи 68−67) и «Океаном» (+1=1−2, мячи 4−6).

22 очка набрал по итогам 24 туров «Оренбург», покинув последнюю строчку в таблице чемпионата России всех времен. Команда Роберта Евдокимова обогнала «Сибирь», которая в 2010 году вылетела с 20 очками.

46,67 процента голов «Краснодара» в этом чемпионате забил Федор Смолов. Лучший бомбардир чемпионата отличился 14 раз, в то время как его партнеры общими усилиями забили всего 16 мячей, еще дважды защитники соперника поражали собственные ворота.

99 матчей в чемпионатах России провел Андреас Гранквист. Защитник «Краснодара» может стать вторым после Понтуса Вернблума (138) шведом, выбившим сотню.