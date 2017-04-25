«Спартак»: как не повторить крушение

УСПОКОИТЬСЯ И СОБРАТЬСЯ

У 0:3 от «Ростова» много причин: кадровые проблемы с форвардами (без Зе Луиша «Спартак» был слишком «плюшевым» в силовой борьбе впереди); кошмарные ошибки центральных защитников (спотыкающиеся и бросающие соперников Таски и Кутепов наработали на «двойки»); спорная тактика (зачем с первых минут чересчур рьяно лезть вперед и тут же нарываться на мастерский контрвыпад дончан?). Но главные вопросы все-таки — из области психологии.

Футболисты и сам Каррера после яркой победы над «Зенитом» дружно говорили, что вся борьба за золото впереди, но избавиться от мыслей, что все почти решено, на уровне подсознания все равно оказалось слишком тяжело. Чересчур много эмоций выплеснула команда в той встрече. И на выходе выяснилось, что восстановить их и настроиться на «Ростов» красно-белые так и не смогли. Итальянский главный тренер это признал.

Теперь задача — прийти в себя, успокоиться и вернуть настроение в рабочий режим. Ведь даже сейчас можно отыскать вещи, которые теоретически могут способны расслабить москвичей: во-первых, упомянутые семь очков преимущества — по-прежнему много. Во-вторых, ослабленный тремя удалениями в прошлом туре состав «Урала». Но нужно взглянуть на календарь, понять и прочувствовать, что турнирное положение не столь уж устойчиво: если вдруг допустить осечку с екатеринбуржцами, то можно потом нарваться на воодушевленный ЦСКА и превратить фору из огромной в одно жалкое очко за какую-то неделю. На словах-то команда это повторяет и повторяет, но все познается на поле.

ОСВЕЖИТЬ СОСТАВ И ПОДУМАТЬ О ЦЕНТРЕ ОБОРОНЫ

Каррере вновь придется внести коррективы в стартовую обойму, потому что ситуация с кадрами изменилась. Во-первых, как минимум один матч придется провести без капитана и лидера — Глушакова, получившего красную карточку в Ростове-на-Дону. Во-вторых, возвращается после повреждения Зе Луиш. В-третьих, схема 3−4−3, которую итальянец выбрал под «Ростов», теперь не нужна. В-четвертых, нужно подумать о центре обороны, который весной стал самым уязвимым звеном.

Скорее всего, наиболее рациональный шаг в полузащите — возвращение с фланга в опорную зону Зобнина. А вот по поводу предпоследнего рубежа мыслей у Карреры наверняка много. Оставлять ли в составе Кутепова, который на Дону оказался причастен ко всем пропущенным голам, особенно второму и третьему? Не посадить ли на скамейку Таски, отлично отыгравшего с «Зенитом», но в следующем матче постоянно пропускал мимо себя продольные передачи (и даже неважно — было ли там нарушение при первом голе «Ростова» или нет, за 90 минут хватало и других похожих ситуаций)?

Ошибки стали слишком серьезными, чтобы не обращать на них внимания, они могут сказаться на уверенности игроков и вызвать шлейф. Поэтому, возможно, и в этот раз тренерский штаб проведет ротацию. Помимо Джикии, есть Боккетти (правда, выйдут ли два левоногих центральных защитника в паре — большой вопрос), давным-давно скучает в запасе Маурисиу. Так что выбор у «Спартака» есть.

ОТНЕСТИСЬ К «УРАЛУ» УВАЖИТЕЛЬНО И ВНИМАТЕЛЬНО

Команда Александра Тарханова не зря является лучшей в весенней части чемпионата по набранным очкам даже после поражения в Санкт-Петербурге. В ее игре отчетливо видна тренерская рука, она классно и быстро умеет выходить из обороны и добегать до чужих ворот. Здесь есть исполнители и с пасом, и с отличным дриблингом. И даже без Павлюченко, Емельянова и Бикфалви этот коллектив способен быть очень серьезной силой.

«Спартаку» обязательно нужно внимательно отнестись к фланговой игре соперника — подключения двух крайних защитников, Кулакова и Данцева, и последующие навесы на Ильина таят в себе опасность. Как и скоростная обводка Лунгу, который один в один способен обыграть любого соперника. К тому же «Урал» сейчас — самый настоящий раненый зверь, уязвленный несправедливостью против себя.

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