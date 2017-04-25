«Спартак»: как не повторить крушение
Сокрушительное поражение в Ростове стало для «Спартака» чувствительным ударом и позволило конкурентам по золотой гонке — «Зениту» и ЦСКА — сократить отставание. Впрочем, ничего непоправимого для
красно-белых пока не случилось, и сейчас главное для лидера не усугубить ситуацию. Что для этого нужно предпринять Массимо Каррере и его команде?
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УСПОКОИТЬСЯ И СОБРАТЬСЯ
У 0:3 от «Ростова» много причин: кадровые проблемы с форвардами (без Зе Луиша «Спартак» был слишком «плюшевым» в силовой борьбе впереди); кошмарные ошибки центральных защитников (спотыкающиеся и бросающие соперников Таски и Кутепов наработали на «двойки»); спорная тактика (зачем с первых минут чересчур рьяно лезть вперед и тут же нарываться на мастерский контрвыпад дончан?). Но главные вопросы
Футболисты и сам Каррера после яркой победы над «Зенитом» дружно говорили, что вся борьба за золото впереди, но избавиться от мыслей, что все почти решено, на уровне подсознания все равно оказалось слишком тяжело. Чересчур много эмоций выплеснула команда в той встрече. И на выходе выяснилось, что восстановить их и настроиться на «Ростов»
Теперь задача — прийти в себя, успокоиться и вернуть настроение в рабочий режим. Ведь даже сейчас можно отыскать вещи, которые теоретически могут способны расслабить москвичей:
ОСВЕЖИТЬ СОСТАВ И ПОДУМАТЬ О ЦЕНТРЕ ОБОРОНЫ
Каррере вновь придется внести коррективы в стартовую обойму, потому что ситуация с кадрами изменилась.
Скорее всего, наиболее рациональный шаг в полузащите — возвращение с фланга в опорную зону Зобнина. А вот по поводу предпоследнего рубежа мыслей у Карреры наверняка много. Оставлять ли в составе Кутепова, который на Дону оказался причастен ко всем пропущенным голам, особенно второму и третьему? Не посадить ли на скамейку Таски, отлично отыгравшего с «Зенитом», но в следующем матче постоянно пропускал мимо себя продольные передачи (и даже неважно — было ли там нарушение при первом голе «Ростова» или нет, за 90 минут хватало и других похожих ситуаций)?
Ошибки стали слишком серьезными, чтобы не обращать на них внимания, они могут сказаться на уверенности игроков и вызвать шлейф. Поэтому, возможно, и в этот раз тренерский штаб проведет ротацию. Помимо Джикии, есть Боккетти (правда, выйдут ли два левоногих центральных защитника в паре — большой вопрос),
ОТНЕСТИСЬ К «УРАЛУ» УВАЖИТЕЛЬНО И ВНИМАТЕЛЬНО
Команда Александра Тарханова не зря является лучшей в весенней части чемпионата по набранным очкам даже после поражения в
«Спартаку» обязательно нужно внимательно отнестись к фланговой игре соперника — подключения двух крайних защитников, Кулакова и Данцева, и последующие навесы на Ильина таят в себе опасность. Как и скоростная обводка Лунгу, который один в один способен обыграть любого соперника. К тому же «Урал» сейчас — самый настоящий раненый зверь, уязвленный несправедливостью против себя.
ПОМНИТЬ ПРО ДИСКВАЛИФИКАЦИИ
Что еще насторожило в матче «Спартака» в Ростове, так это излишняя нервозность во втором тайме, когда с результатом все уже стало ясно.
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