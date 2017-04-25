Виталий Денисов: В чем фишка Фернандеса? Так я вам и рассказал!

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ЕСЬКОВ ПЕРЕГНУЛ ПАЛКУ

— Долго приходили в себя после судейства Иванова в матче с «Амкаром»?

— А зачем пенять на судью? Не знаю, чем руководствовался арбитр. Но есть же специальные органы, пусть разбираются. Зачем теперь воздух сотрясать? Два очка никто не вернет. Нам самим нужно было аккуратнее играть. Теперь уже надо настраиваться на следующий матч.

— То есть прежде всего сами виноваты, что упустили победу?

— Мы могли и больше забить. Моменты-то были. Не реализовали. А судейство… Пусть комиссия разбирается. У нее сейчас работы будет много.

— Имеете в виду матч «Зенит» — «Урал»?

— Я видел эпизод с удалением Бикфалви. По-моему, игрок «Урала» был первым на мяче. А что уже потом случилось — это стык. Не думаю, что Бикфалви заслуживал желтой карточки. Это мое мнение. По-моему, арбитр выпустил бразды правления в этой встрече, перегнул палку, в итоге все дошло до какого-то абсурда.

— Вы когда-нибудь видели Павлюченко таким разъяренным?

— Футбол игра эмоциональная. Не всегда удается совладать с нервами. А Рома вообще очень спокойный, добродушный, веселый парень. Но в том эпизоде он был действительно очень злой.

— Вас обнадежило, что Еськова, который судил матч в Санкт-Петербурге, заменили на Карасева в предстоящем дерби?

— Игра покажет. Посмотрим. После финального свистка смогу ответить на ваш вопрос. Вчера человек мог ошибиться в одном эпизоде, а в другой встрече может по-другому его трактовать.

— Лично для вас, кто является более принципиальным противником — «Спартак», ЦСКА или «Зенит»?

— Всегда приятно обыгрывать таких соперников. Любые три очка важны. Но, наверное, больше получаешь удовольствие, когда побеждаешь грандов.

ПРИЯТНО ВСПОМИНАТЬ ВРЕМЯ В ЦСКА, НО…

— У вас что-то екает, когда слышите про ЦСКА?

— Безусловно, ЦСКА сыграл в моей жизни не последнюю роль. Но сказать, что что-то екает, я не могу. Все-таки я играл за вторую команду. За первый состав провел лишь несколько матчей в Кубке. Но все равно приятно вспоминать то время. Я тогда привыкал к России, поездил по стране. Стал чемпионом России за второй состав, выигрывал Кубок, присутствовал на победном матче в финале Кубка УЕФА.

Ничего плохого против ЦСКА не имею, но сейчас я футболист «Локомотива». Когда выхожу на поле, бьюсь за железнодорожников, а не живу воспоминаниями.

— Но вы переживаете за армейцев в чемпионской гонке?

— Стараюсь очень аккуратно отвечать на такие вопросы. Сейчас что-то скажу, а потом мне предъявят — вот, накаркал (смеется). В принципе интересно наблюдать за этой гонкой. Любая игра может поменять ситуацию. Да и в середине таблицы все очень плотно. Общаюсь с ребятами из разных команд, за кого-то действительно переживаю. Ну, а вообще игра рассудит, кто сильнее. Надеюсь, что игра.

— А уже есть сомнения, что на первый план выйдет что-то другое?

— Ну… Сейчас много разговоров пошло про судейство. Арбитрам тоже нелегко выдерживать такое давление. Допускаю, что они могут ошибаться. Надеюсь, в конце чемпионата явных ляпов с их стороны не будет. Хочется, чтобы все было по-честному.

— Александр Самедов, перешедший зимой из «Локомотива» в «Спартак», не просил вас обыграть ЦСКА?

— Мы с Сашей хорошо общаемся, живем неподалеку. Такой просьбы, что мы прямо должны обыграть ЦСКА, не было. Но мы и сами хотим взять три очка. Думаем только о победе. У нас свои задачи, у «Спартака» — свои.

— В предстоящем матче вам на бровке будет противостоять Мариу Фернандес. Более чем серьезный соперник?

— А легких сейчас нет. У каждого есть свои плюсы и минусы. Другое дело, нужно использовать свои сильные качества в матче, а это не всегда удается.

— В чем фишка Фернандеса?

— Ого. Так вам я и расскажу (смеется). Наверное, у вас в газете есть группа аналитиков. Они все разберут.

ЕСЛИ ВЫИГРАЕМ ВСЕ МАТЧИ, СЕЗОН БУДЕТ УСПЕШНЫМ

— А как отнеслись к тому, что Фернандес станет выступать за сборную России?

— Натурализация происходит во всем мире. А будет ли Мариу играть за сборную — это уже другой вопрос. Решать главному тренеру национальной команды. Для ЦСКА это плюс. А для сборной… Если Фернандес принесет пользу сборной России, я только порадуюсь за него. Если он будет биться за герб, флаг, то какие к нему вопросы? А если просто получил гражданство для галочки, чтобы получить новый контракт, то тогда я не знаю….

— Майкон выделил в составе ЦСКА Дзагоева. А вы?

— Соглашусь с Майконом. Дзагоев очень хороший футболист, техничный, видит поле. Нельзя его не отметить. Но в составе армейцев хватает и других классных исполнителей. Это и Акинфеев, и братья Березуцкие, и Игнашевич. Есть талантливая молодежь. Головин.

— Тот же Майкон сказал, что Ари забьет в предстоящем дерби. У вас тоже есть такое предчувствие?

— Буду очень рад, если Ари забьет. Да и не только он.

— Нет опасений, что потеря Чорлуки станет для «Локо» роковой?

— Чорлука играет в нашей обороне явно не последнюю роль. Но у нас есть футболисты, которые могут его заменить. Хотя травма Чорлуки — однозначно потеря.

— При каких обстоятельствах сезон для «Локомотива» можно будет считать успешным?

— Если выиграем все оставшиеся матчи.