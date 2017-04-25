«Спартак» сыграет с «Уралом» в матче чемпионата России по футболу

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25-й тур чемпионата России состоится в течение трех дней посреди недели. Открывается тур матчем с участием лидера, который после разгромного поражения со счетом 0:3 имел лишь два дня на подготовку к следующей встрече. В субботу «Спартак» провел один из худших матчей в сезоне, и отрыв от преследователей сократился до семи очков.

Сетовать на недостаток времени на подготовку к матчу с «Уралом» «Спартаку» не стоит. Главным событием нынешней недели станет воскресная игра 26-го тура между ЦСКА и «Спартаком», потому у команды Массимо Карреры будет преимущество перед конкурентом, который свой матч нынешнего тура, да еще и дерби с «Локомотивом», проведет лишь в среду. Разгром «Спартака» в Ростове-на-Дону, по сути, был предрешен еще в начале второго тайма, так что много физических сил красно-белые не потратили, получив лишь психологический удар, с последствиями которого и предстоит справиться Каррере.

«Урал» в субботу сыграл гораздо более энергозатратный матч — в Санкт-Петербурге против «Зенита». «Урал» доигрывал ввосьмером, но едва не выстоял. Уральцы остались возмущены судейством Алексея Еськова, однако даже в меньшинстве были близки к ничьей, пропустив первый гол лишь на 86-й минуте, а в итоге уступив со счетом 0:2. Александру Тарханову, который в 1992−94 гг работал в «Спартаке» помощником Олега Романцева, придется решить немало проблем — восстановить команду за три дня, а также найти замену дисквалифицированным Эрику Бикфальви, Роману Павлюченко и Роману Емельянову.

Главное — финал Кубка

Поражение от «Зенита» прервало победную серию «Урала» из четырех матчей, которые фактически избавили команду от борьбы за выживание. «Урал» также вышел в финал Кубка России, где сыграет ровно через неделю в Сочи с «Локомотивом», тогда как в субботу «Уралу» предстоит гостевая игра с «Тереком». Учитывая столь тяжелый график — четыре матча за 10 дней, причем самый важный — последний в очереди, Тарханов может в ближайших встречах предоставить игровое время некоторым резервистам.

В составе «Спартака» не сыграет с «Уралом» Денис Глушаков, который был удален в Ростове-на-Дону. Глушаков может получить длительную дисквалификацию, пропустив и дерби с ЦСКА, так что заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза во вторник будет для «Спартака» очень важным. Как, впрочем, и для «Урала» и Павлюченко, который рискует быть отстраненным на четыре матча за оскорбление арбитра Еськова.

Сможет сыграть с «Уралом» бразильский полузащитник Фернандо, который был заменен в субботу из-за проблем с мышцами, но серьезной травмы избежал. Восстановился и кабовердийский форвард Зе Луиш. «Спартак» выиграл все семь предыдущих матчей на «Открытие-Арене», тогда как «Урал» в гостях сумел обыграть лишь аутсайдеров — «Оренбург» и «Анжи».

Матч начнется в 19:30 мск, главный арбитр — Владимир Сельдяков из подмосковной Балашихи.

«Ростов» пропускать не собирается

В 19:30 мск на стадионе «Олимп-2» «Ростов» примет «Уфу», которая в пятницу проиграла в гостях ЦСКА и фактически лишилась надежд на путевку в Лигу Европы. От четвертого места, на котором находится «Краснодар», уфимцы отстают уже на восемь очков. Тогда как «Ростов» после победы над «Спартаком» поднялся на пятую строчку, отставая от соседей с Кубани на пять баллов.

«Ростов» в семи весенних матчах не пропустил ни одного гола, а «сухая» серия 22-летнего голкипера Никиты Медведева с учетом декабря составляет уже 772 минуты — более восьми с половиной матчей. Если Медведев не пропустит и во встрече с «Уфой», то выйдет на второе место среди голкиперов, которые дольше всех не пропускали мячей в чемпионатах страны. Лидером по этому показателю остается Руслан Нигматуллин, в 1999—2000 гг. не пропускавший за «Локомотив» 939 минут — более 10 матчей.

«Уфа» в нынешнем сезоне забивает крайне мало — 16 голов в 24 матчах, опережая по этому показателю лишь аутсайдеров «Арсенал» и «Томь». В первом круге команды в Уфе сыграли со счетом 0:0 — с таким результатом «Ростов» завершил уже девять игр нынешнего чемпионата.

Главным арбитром матча «Ростов» — «Уфа» назначен Алексей Николаев из Москвы.

25-й тур продолжится в среду, когда сыграют «Оренбург» — «Зенит», «Рубин» — «Терек», «Арсенал» — «Крылья Советов» и ЦСКА -«Локомотив». В четверг встречаются «Амкар» — «Краснодар» и «Анжи» — «Томь».

После 24 туров «Спартак» лидирует, набрав 54 очка. 47 очков у ЦСКА, 46 — «Зенита».