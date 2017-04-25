«Локомотив» сэкономит 7,5 млн рублей на аренде Абаева

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ФК «Краснодар» воспользовался возможностью совершить внеочередной трансфер, которую дает регламент РФС в случае серьезной травмы основного вратаря команды. По информации «Известий», передача голкипера «Локомотива» Ильи Абаева в аренду к дончанам позволила красно-зеленым сэкономить около 7,5 млн рублей.

Для проведения футбольных трансферов существуют определенные временные периоды: летом перед началом сезона и один месяц зимой в середине чемпионата. Однако иногда клубам разрешают организовывать переходы футболистов вне периодов дозаявок. Регламент по статусу и трансферам РФС в порядке исключения допускает подобную практику в случае «получения вратарем травмы, повлекшей его временную нетрудоспособность на более чем 30 календарных дней». Именно этим пунктом и воспользовался ФК «Краснодар» после выхода из строя своего основного вратаря Станислава Крицюка.

«Горожане» арендовали у московского «Локомотива» Илью Абаева. Теперь 35-летний голкипер «железнодорожников» в течение полутора месяцев будет выступать за клуб из Краснодарского края. Причем эта сделка, как выяснилось, стала полезной не только для «горожан», но и для «Локомотива».

— На период аренды Абаева все финансовые обязательства по его контракту лягут на «Краснодар», — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. — Его зарплата в «Локомотиве» составляет примерно 60 млн рублей в год (€1 млн). Соответственно, за полтора месяца краснодарцы заплатят 7,5 млн рублей (€125 тыс). Интересно, что «Локомотив» — одна из тех команд, которая не стала фиксировать курс валют в договорах во время скачка доллара и евро в 2014 году.

В пресс-службе московского клуба от комментариев на эту тему отказались.

Илья Абаев начал заниматься футболом в спортивной школе «Чертаново», где тренировал его отец Виктор Абаев. В старших классах на одном из матчей Ильи присутствовали тренеры юношеской сборной России и московского «Торпедо». После этого вратарь получил приглашение на сборы, а также в дубль «Торпедо», за который он был заявлен после окончания школы. В марте 2004 года Илья Абаев дебютировал в премьер-лиге в составе черно-белых в матче против «Ростова».

Следующим клубом Ильи стал «Анжи», куда вратарь отправился в аренду — сначала на три месяца, а потом и до конца сезона. Год спустя Илья подписал полноценный контракт с махачкалинским клубом, с которым выиграл турнир первого дивизиона. В декабре 2010 года Абаев перешел в нижегородскую «Волгу» и выступал там вплоть до начала сезона-2013/14.

31 июля 2013 года игрок подписал трехлетний контракт с московским «Локомотивом» ввиду травмы основного вратаря «железнодорожников» — Маринато Гильерме. Абаев блестяще провёл осеннюю часть чемпионата, в 16 матчах пропустив лишь 11 голов, при этом на домашнем стадионе ему смогли забить только один мяч — с пенальти в дебютном матче с «Краснодаром». В сезоне-2013/14 футболист имел лучший показатель непробиваемости среди всех российских вратарей — 0,96 гола за игру, проведя при этом 12 «сухих» матчей.