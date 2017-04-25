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25 апреля 2017, 0:18 | Футбол: Премьер-лига | Известия.Ру

«Локомотив» сэкономит 7,5 млн рублей на аренде Абаева

«Краснодар» полностью возьмет на себя зарплатные обязательства перед российским голкипером на время аренды.

Краснодар полностью возьмет на себя зарплатные обязательства перед российским голкипером на время аренды. Увеличить
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ФК «Краснодар» воспользовался возможностью совершить внеочередной трансфер, которую дает регламент РФС в случае серьезной травмы основного вратаря команды. По информации «Известий», передача голкипера «Локомотива» Ильи Абаева в аренду к дончанам позволила красно-зеленым сэкономить около 7,5 млн рублей.

Для проведения футбольных трансферов существуют определенные временные периоды: летом перед началом сезона и один месяц зимой в середине чемпионата. Однако иногда клубам разрешают организовывать переходы футболистов вне периодов дозаявок. Регламент по статусу и трансферам РФС в порядке исключения допускает подобную практику в случае «получения вратарем травмы, повлекшей его временную нетрудоспособность на более чем 30 календарных дней». Именно этим пунктом и воспользовался ФК «Краснодар» после выхода из строя своего основного вратаря Станислава Крицюка.

«Горожане» арендовали у московского «Локомотива» Илью Абаева. Теперь 35-летний голкипер «железнодорожников» в течение полутора месяцев будет выступать за клуб из Краснодарского края. Причем эта сделка, как выяснилось, стала полезной не только для «горожан», но и для «Локомотива».

— На период аренды Абаева все финансовые обязательства по его контракту лягут на «Краснодар», — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. — Его зарплата в «Локомотиве» составляет примерно 60 млн рублей в год (€1 млн). Соответственно, за полтора месяца краснодарцы заплатят 7,5 млн рублей (€125 тыс). Интересно, что «Локомотив» — одна из тех команд, которая не стала фиксировать курс валют в договорах во время скачка доллара и евро в 2014 году.

В пресс-службе московского клуба от комментариев на эту тему отказались.

Илья Абаев начал заниматься футболом в спортивной школе «Чертаново», где тренировал его отец Виктор Абаев. В старших классах на одном из матчей Ильи присутствовали тренеры юношеской сборной России и московского «Торпедо». После этого вратарь получил приглашение на сборы, а также в дубль «Торпедо», за который он был заявлен после окончания школы. В марте 2004 года Илья Абаев дебютировал в премьер-лиге в составе черно-белых в матче против «Ростова».

Следующим клубом Ильи стал «Анжи», куда вратарь отправился в аренду — сначала на три месяца, а потом и до конца сезона. Год спустя Илья подписал полноценный контракт с махачкалинским клубом, с которым выиграл турнир первого дивизиона. В декабре 2010 года Абаев перешел в нижегородскую «Волгу» и выступал там вплоть до начала сезона-2013/14.

31 июля 2013 года игрок подписал трехлетний контракт с московским «Локомотивом» ввиду травмы основного вратаря «железнодорожников» — Маринато Гильерме. Абаев блестяще провёл осеннюю часть чемпионата, в 16 матчах пропустив лишь 11 голов, при этом на домашнем стадионе ему смогли забить только один мяч — с пенальти в дебютном матче с «Краснодаром». В сезоне-2013/14 футболист имел лучший показатель непробиваемости среди всех российских вратарей — 0,96 гола за игру, проведя при этом 12 «сухих» матчей.

На старте сезона-2014/15 тогдашний главный тренер красно-зеленых Леонид Кучук доверил место в воротах Гильерме. Илья появился на поле лишь в 5-м туре РФПЛ в гостевом матче с «Кубанью» (2:1) и в следующем домашнем матче с «Зенитом» (0:1). После этого место в воротах снова занял Гильерме, но — лишь на две игры. После отставки Леонида Кучука Абаев прочно занял место в основном составе команды. Футболист набрал форму и выдал подряд пятиматчевую сухую серию, улучшив собственный рекорд. Однако потом вновь проиграл конкуренцию Гильерме и последнее время фактически не играл в составе «железнодорожников».

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