Чемпионские амбиции «Спартака» определит дерби с ЦСКА
После разгромного поражения
красно-белых в Ростове-на-Дону в борьбе за золото национального первенства вновь появилась интрига.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На минувшей неделе в матче 24-го тура чемпионата России «Спартак» уступил «Ростову» (0:3). Игра в Ростове вызвала широкий резонанс. Подопечные Массимо Карреры с осени идут на первом месте в турнирной таблице
По мнению экспертов, проигрыш
— Команда, которая хочет стать чемпионом и выступать в Лиге чемпионов, не должна допускать таких разгромов, как в
По мнению бывшего нападающего сборной России Дмитрия Булыкина, осложнить жизнь «Спартаку» может удаление атакующего полузащитника Дениса Глушакова, получившего в Ростове прямую красную карточку за фол против опорного хавбека донской команды Кристиана Нобоа. Спартаковцу грозит трехматчевая дисквалификация, а в ближайшую неделю его команде предстоит не только игра с неуступчивым «Уралом», но и принципиальное дерби с ЦСКА.
Также футболист считает, что дерби с ЦСКА, которое пройдет 30 апреля на домашней арене армейцев, определит, рискует ли «Спартак» упустить долгожданное чемпионство.
— Эта встреча будет показателем, насколько
По мнению Канчельскиса, в нынешнем сезоне «Спартак» показывает не самый выдающийся по качеству футбол, но смог оторваться от конкурентов
— У «Зенита» как не было, так и нет поставленной игры, — подчеркнул специалист. — В результате, когда у «Урала» удаляют двух игроков, команда Луческу почти полчаса не может забить, с трудом добиваясь победы (2:0). Внутри коллектива — противоречия, которые уже выходят в публичную плоскость. Всё это накладывается на то, что у «Зенита» нет ни структуры игры, ни понимания, как достичь результата. «Локомотив» пережил в ходе сезона смену руководства и главного тренера — это сказывается на игре и результатах. Будет успехом, если «железнодорожники» в итоге пройдут в еврокубки и выиграют Кубок. ЦСКА сменил Слуцкого на Гончаренко,
Пока же «Спартак» сохраняет шансы выиграть первое золото национального первенства с 2001 года. В 1992—2001 годах
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter