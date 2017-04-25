Чемпионские амбиции «Спартака» определит дерби с ЦСКА

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На минувшей неделе в матче 24-го тура чемпионата России «Спартак» уступил «Ростову» (0:3). Игра в Ростове вызвала широкий резонанс. Подопечные Массимо Карреры с осени идут на первом месте в турнирной таблице премьер-лиги, а после победы над «Зенитом» (2:1) оторвались от ближайшего преследователя — ЦСКА — на 10 очков. Поражение от «Ростова» стало первым для красно-белых с декабря — тогда в Самаре их разгромили местные «Крылья Советов» (0:4).

По мнению экспертов, проигрыш красно-белых в Ростове-на-Дону может возродить интригу в чемпионской гонке.

— Команда, которая хочет стать чемпионом и выступать в Лиге чемпионов, не должна допускать таких разгромов, как в Ростове-на-Дону и в Самаре, — заявил «Известиям» экс-полузащитник сборных СССР, СНГ и России Андрей Канчельскис. — Но как только появляется организованная команда, «Спартака» сразу нет. Возможно, сейчас у красно-белых наступила расслабленность, эйфория от 10-очкового отрыва. Теперь они должны проснуться — думаю, следующие игры команда Карреры сыграет по-другому. При этом очень хорош был «Ростов». Им тяжело, поскольку у них наверняка «синдром второго сезона» после прошлогоднего серебра, плюс игра на два фронта при короткой скамейке. Но команда Бердыева выдержала большую часть сезона, достойно показав себя в Лиге чемпионов и весенней части Лиги Европы. После этого был закономерный спад из-за усталости, но против «Спартака» «Ростов» вновь предстал командой уровня еврокубков, в которой есть организация игры.

По мнению бывшего нападающего сборной России Дмитрия Булыкина, осложнить жизнь «Спартаку» может удаление атакующего полузащитника Дениса Глушакова, получившего в Ростове прямую красную карточку за фол против опорного хавбека донской команды Кристиана Нобоа. Спартаковцу грозит трехматчевая дисквалификация, а в ближайшую неделю его команде предстоит не только игра с неуступчивым «Уралом», но и принципиальное дерби с ЦСКА.

Цитата Дмитрий Булыкин Все будет зависеть от игроков и тренера — от того, как он укажет им на ошибки в игре с «Ростовом». Такая расслабленность может дорого обойтись, поэтому следующие матчи они уже проведут по-другому, и тому же ЦСКА будет со «Спартаком» непросто. В Ростове же красно-белые расслабились, удаление Глушакова было очень глупым, и оно может повлиять на их игру в ближайших встречах.

Также футболист считает, что дерби с ЦСКА, которое пройдет 30 апреля на домашней арене армейцев, определит, рискует ли «Спартак» упустить долгожданное чемпионство.

— Эта встреча будет показателем, насколько красно-белые готовы биться за чемпионство и мобилизоваться на решающие встречи, — добавил Дмитрий Булыкин. — Армейцы не сильно прибавили по сравнению с осенней частью чемпионата России. Но при этом у них есть умение собираться в нужный момент и не терять очки. Достаточно вспомнить их финишную десятиматчевую победную серию в 2014 году, когда ЦСКА в безнадежной ситуации сократил отставание и выиграл золото. Если накануне дерби «Спартак» потеряет очки еще и с «Уралом», то он может запаниковать и в игре с армейцами. Тогда интрига возродится. А в случае успешного выступления в ближайшую неделю семиочковый отрыв практически решит вопрос о чемпионстве красно-белых.

По мнению Канчельскиса, в нынешнем сезоне «Спартак» показывает не самый выдающийся по качеству футбол, но смог оторваться от конкурентов из-за системного кризиса в их рядах.

фоторепортаж Первый официальный матч на «Санкт-Петербург Арене» Футболисты «Зенита» обыграли екатеринбургский «Урал» в матче 24-го тура чемпионата России, который стал первой официальной встречей на «Санкт-Петербург Арене».

— У «Зенита» как не было, так и нет поставленной игры, — подчеркнул специалист. — В результате, когда у «Урала» удаляют двух игроков, команда Луческу почти полчаса не может забить, с трудом добиваясь победы (2:0). Внутри коллектива — противоречия, которые уже выходят в публичную плоскость. Всё это накладывается на то, что у «Зенита» нет ни структуры игры, ни понимания, как достичь результата. «Локомотив» пережил в ходе сезона смену руководства и главного тренера — это сказывается на игре и результатах. Будет успехом, если «железнодорожники» в итоге пройдут в еврокубки и выиграют Кубок. ЦСКА сменил Слуцкого на Гончаренко, из-за чего их результаты не вполне стабильны. «Краснодар» — тоже команда загадочная, способная одну игру провести на высоком уровне, а другую провалить. За счет этих проблем «Спартак» и вылез наверх. Если бы не они, проблемы были бы у красно-белых.