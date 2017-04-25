Валерий Газзаев: «Спартак» не показывает чемпионской игры

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В 24-м туре РФПЛ ЦСКА переиграл «Уфу» (2:0), «Зенит» победил «Урал» (2:0), а «Спартак» уступил «Ростову» (0:3). Таким образом, за шесть туров до конца чемпионата отставание ЦСКА и «Зенита» от лидера — «Спартака» — сократилось до 7 и 8 очков соответственно.

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев, ныне занимающий пост заместителя председателя комитета Госдумы по спорту, физической культуре, туризму и делам молодежи, в беседе с корреспондентом «Известий» Азаматом Бостановым поделился мнением о чемпионской гонке в РФПЛ и судействе в российском первенстве.

фоторепортаж Первый официальный матч на «Санкт-Петербург Арене» Футболисты «Зенита» обыграли екатеринбургский «Урал» в матче 24-го тура чемпионата России, который стал первой официальной встречей на «Санкт-Петербург Арене».

— Матч «Зенита» против «Урала» не обошелся без инцидентов — любители футбола весьма бурно отреагировали на спорное судейство арбитра Алексея Еськова. Как вы оцените работу рефери?

— Я считаю, что все три красные карточки получены игроками «Урала» заслуженно. У нас в стране не принято оправдывать судей… Но Эрик Бикфалви получил вторую желтую справедливо. Да, он играл в мяч, но затем жестко врезался в ногу Игоря Смольникова. Роман Павлюченко получил красную карточку за неспортивное поведение. В любом нормальном чемпионате это должно жестко пресекаться, поэтому судья прав. Что касается третьего удаления, то и там была показана вторая желтая карточка за нарушение, поэтому я считаю, что судья всё сделал правильно.

— «Спартак» потерпел разгромное поражение от «Ростова». Это серьезный психологический удар для лидера первенства?

— В этом матче команда Массимо Карреры смогла «отскочить». Счет мог бы быть намного крупнее. Я не вижу чемпионской игры у «Спартака», не понимаю, в какой футбол они играют. Команда, идущая на первом месте, не имеет права так безвольно проигрывать. Повторюсь, счет — по игре, москвичи заслужили столь разгромное поражение. Красно-белые являются лидерами чемпионата, в случае победы в национальном первенстве им предстоит выступать в Лиге чемпионов. Но что они там покажут? Даже страшно подумать….

фоторепортаж «Ростов» разгромил «Спартак» Лидер чемпионата России московский «Спартак» потерпел разгромное поражение от «Ростова» в матче 24-го тура РФПЛ.

— Это означает, что чемпионская гонка еще не завершена?

— Чемпионская гонка будет завершена тогда, когда одна из команд наберет недосягаемый для преследователей гандикап. Пока же «Спартак» опережает идущий вторым ЦСКА на семь очков. А впереди еще шесть туров, в которых будет разыграно 18 очков. К тому же красно-белым предстоит игра с командой Виктора Гончаренко. Полагаю, что рано вручать им золотые медали. Это футбол, в нем всё может еще не раз измениться.

— Могли бы назвать лучших футболистов нынешнего чемпионата?

— Я думаю, что именно на финишной прямой истинные профи проявят себя с лучшей стороны и покажут свой настоящий уровень. Так что называть лучших пока рано, впереди еще много важных матчей, после которых мы и узнаем имена лидеров нынешнего чемпионата.