На матч «Анжи» — «Томь» можно сходить за 150 рублей
Началась продажа билетов на матч 25-го тура РФПЛ, в котором «Анжи» дома сыграет с «Томью», передает Rusfootball.info со ссылкой на
пресс-службу махачкалинского клуба.
Посетить встречу, которая пройдет 27 апреля, можно будет за 150 рублей.
На данный момент «Анжи» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 27 очков. Томская команда пока что идет последней — 13 баллов.
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