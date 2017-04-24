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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29538626/
24 апреля 2017, 23:12 | Футбол: Премьер-лига | «Газета.Ру»

На матч «Анжи» — «Томь» можно сходить за 150 рублей

Началась продажа билетов на матч 25-го тура РФПЛ, в котором «Анжи» дома сыграет с «Томью», передает Rusfootball.info со ссылкой на пресс-службу махачкалинского клуба.

Посетить встречу, которая пройдет 27 апреля, можно будет за 150 рублей.

На данный момент «Анжи» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 27 очков. Томская команда пока что идет последней — 13 баллов.

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