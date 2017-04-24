Алексей Еськов: Бикфалви сыграл безрассудно
Матч «Зенит» — «Урал» (2:0) стал самым резонансным в этом чемпионате: гости заканчивали встречу ввосьмером после трех удалений. Главный арбитр встречи в интервью «СЭ» разъяснил мотивы своих решений.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Центральная игра следующего тура ЦСКА — «Локомотив», которую изначально должны были обслуживать вы, доверена Сергею Карасеву. Как отнеслись к замене?
— В
— Как вы увидели самый скандальный момент матча «Зенит» — «Урал», когда полузащитник Бикфалви пошел в стык со Смольниковым и после нарушения правил был удален?
— Есть видеоматериалы УЕФА, которые показывают нам как на предсезонных сборах, так и на семинарах с участием зарубежных судей. Моменты в этих нарезках похожие — футболист играет в мяч, после чего шипами попадает в голеностоп. Могу вам их переслать — выложите у себя на сайте.
— Спасибо, так и сделаем. То есть в оценке эпизода вы руководствовались рекомендациями УЕФА?
— Да. Момент сложный, но нас обязывают делать именно так. Если не принимаю в матчах под эгидой УЕФА такие решения, мне снижают оценку.
— Но есть и другая трактовка — если у футболиста сначала был контакт с мячом, значит, правила не нарушены.
— Согласен, сначала действительно было сыграно в мяч. Но есть правила и видеоматериалы, на основе которых арбитры обязаны выносить вердикт.
— Этот эпизод трактуется как фол, способный нанести вред здоровью футболиста?
— Да. Потому что, попадая сначала в мяч, затем футболист играет и открытыми шипами. Даже несмотря на то, что сначала человек касается мяча, это безрассудное действие.
— После финального свистка общались с коллегами? Что вам говорят о том моменте?
— Эпизод резонансный, и после матча мне даже зарубежные коллеги звонили. Многие поддержали, сказали, что я прав в оценке того момента.
Вспомните встречу Лиги Европы «Ницца» — «Краснодар». Там Гранквист тоже играл в мяч, но в результате арбитр зафиксировал нарушение правил и удалил шведа.
— Что случилось, когда к вам подбежал Павлюченко и начал кричать?
— Во вторник состоится заседание КДК, на которое я приглашен, и на котором состоится рассмотрение инцидента. Поэтому пока — без комментариев. Естественно, я внес соответствующую запись в протокол, но не хотел бы забегать вперед.
— И третий громкий момент — удаление полузащитника «Урала» Емельянова после стычки с зенитовцем Дзюбой. Что там произошло?
— Не стал бы возвращаться сейчас к этому — до решения
— После матча поднялся большой шум — депутат Госдумы из Екатеринбурга собирается сделать запрос в РФС о судействе матча, президент «Урала» Григорий Иванов планирует добиваться, «чтобы арбитра отстранили вообще». Как вы к этому относитесь?
— А как я могу реагировать? Конечно, неприятно все это слышать. Я всю жизнь в футболе, вырос в спортивной семье, отец у меня заслуженный тренер, дядя играл. Конечно, когда люди делают такие заявления о моем отстранении, то возникают определенные переживания. Решения по ходу встречи принимал в соответствии с требованиями ФИФА и УЕФА — и по карточкам, и по единоборствам выдерживал линию: если обратите внимание, в первом тайме практически не было фолов. Если я ошибаюсь, то не скрываю этого. Все живые люди. Если в
— Есть ли за что предъявить претензии к самому себе по игре в Петербурге? Приняли бы другие решения, верни все назад?
— Конечно, переживаю. Человек не железный, работа сложная. Но в судействе, как и в жизни, нет сослагательного наклонения — если бы да кабы. Нет черновика, все на чистовик. И готовимся профессионально, и работу выполняем так же.
|22.04.2017 14:00
|Зрители 20004
|основной раунд: 24-й тур
|Санкт-Петербург Арена
|Мирча Луческу
|Александр Тарханов
|
|
|
|
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|1
|5
|Голевые моменты
|1
|18
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|7
|1
|Штанги, перекладины
|1
|9
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Илья Елеференко (Москва, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter