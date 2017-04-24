Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29538414/
24 апреля 2017, 22:39 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Алексей Еськов: Бикфалви сыграл безрассудно

Матч «Зенит» — «Урал» (2:0) стал самым резонансным в этом чемпионате: гости заканчивали встречу ввосьмером после трех удалений. Главный арбитр встречи в интервью «СЭ» разъяснил мотивы своих решений.

Главный арбитр встречи Зенита с Уралом объяснил свои резонансные решения на арене Санкт-Петербург. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс

— Центральная игра следующего тура ЦСКА — «Локомотив», которую изначально должны были обслуживать вы, доверена Сергею Карасеву. Как отнеслись к замене?

— В Санкт-Петербурге у меня была психологически сложная встреча и не менее тяжелая предстояла бы. Поэтому к предоставленной мне паузе отнесся с пониманием. Жду решения контрольно-квалификационной комиссии (заседание должно состояться в ближайшие дни. — Прим. «СЭ»).

— Как вы увидели самый скандальный момент матча «Зенит» — «Урал», когда полузащитник Бикфалви пошел в стык со Смольниковым и после нарушения правил был удален?

— Есть видеоматериалы УЕФА, которые показывают нам как на предсезонных сборах, так и на семинарах с участием зарубежных судей. Моменты в этих нарезках похожие — футболист играет в мяч, после чего шипами попадает в голеностоп. Могу вам их переслать — выложите у себя на сайте.

— Спасибо, так и сделаем. То есть в оценке эпизода вы руководствовались рекомендациями УЕФА?

— Да. Момент сложный, но нас обязывают делать именно так. Если не принимаю в матчах под эгидой УЕФА такие решения, мне снижают оценку.

— Но есть и другая трактовка — если у футболиста сначала был контакт с мячом, значит, правила не нарушены.

— Согласен, сначала действительно было сыграно в мяч. Но есть правила и видеоматериалы, на основе которых арбитры обязаны выносить вердикт.

— Этот эпизод трактуется как фол, способный нанести вред здоровью футболиста?

— Да. Потому что, попадая сначала в мяч, затем футболист играет и открытыми шипами. Даже несмотря на то, что сначала человек касается мяча, это безрассудное действие.

— После финального свистка общались с коллегами? Что вам говорят о том моменте?

— Эпизод резонансный, и после матча мне даже зарубежные коллеги звонили. Многие поддержали, сказали, что я прав в оценке того момента.

Вспомните встречу Лиги Европы «Ницца» — «Краснодар». Там Гранквист тоже играл в мяч, но в результате арбитр зафиксировал нарушение правил и удалил шведа.

— Что случилось, когда к вам подбежал Павлюченко и начал кричать?

— Во вторник состоится заседание КДК, на которое я приглашен, и на котором состоится рассмотрение инцидента. Поэтому пока — без комментариев. Естественно, я внес соответствующую запись в протокол, но не хотел бы забегать вперед.

— И третий громкий момент — удаление полузащитника «Урала» Емельянова после стычки с зенитовцем Дзюбой. Что там произошло?

— Не стал бы возвращаться сейчас к этому — до решения контрольно-квалификационной комиссии.

— После матча поднялся большой шум — депутат Госдумы из Екатеринбурга собирается сделать запрос в РФС о судействе матча, президент «Урала» Григорий Иванов планирует добиваться, «чтобы арбитра отстранили вообще». Как вы к этому относитесь?

— А как я могу реагировать? Конечно, неприятно все это слышать. Я всю жизнь в футболе, вырос в спортивной семье, отец у меня заслуженный тренер, дядя играл. Конечно, когда люди делают такие заявления о моем отстранении, то возникают определенные переживания. Решения по ходу встречи принимал в соответствии с требованиями ФИФА и УЕФА — и по карточкам, и по единоборствам выдерживал линию: если обратите внимание, в первом тайме практически не было фолов. Если я ошибаюсь, то не скрываю этого. Все живые люди. Если в каком-либо матче допустил промах, не стесняюсь сказать: «Извините, был не прав».

— Есть ли за что предъявить претензии к самому себе по игре в Петербурге? Приняли бы другие решения, верни все назад?

— Конечно, переживаю. Человек не железный, работа сложная. Но в судействе, как и в жизни, нет сослагательного наклонения — если бы да кабы. Нет черновика, все на чистовик. И готовимся профессионально, и работу выполняем так же.

22.04.2017 14:00 Зрители 20004 основной раунд: 24-й тур Санкт-Петербург Арена
Зенит 2:0 Урал
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Мирча Луческу Александр Тарханов
Голы
86′ Бранислав Иванович (Д. Кришито) 60
90+4′ Йоан Молло (В. Жулиану) 24
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
89′ Доменико Кришито 4
Бранислав Иванович 60
Виктор де Паула Жулиану 7
Мигел Алвеш Данни (к) 10
86′ Артем Дзюба 22
Ибрагим Цаллагов 30
63′ Юрий Жирков 81
Луиш Нету 13
53′ Артур Юсупов 14
Йоан Молло 24
44′ Александр Кокорин 9
Олег Шатов 17
28 Николай Заболотный
15 Денис Кулаков
7 Александр Данцев (к)
4 Грегор Балажиц
5 Доминик Динга
17 Николай Димитров
9 Роман Павлюченко 61′ 61′
18 Владимир Ильин
6 Эрик Бикфалви 23′ 61′
92 Роман Емельянов 40′ 86′
10 Чисамба Лунгу 68′
27 Михаил Меркулов
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 1
5 Голевые моменты 1
18 Удары (всего) 10
7 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 1
9 Угловые 1
10 Фолы 8
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Урал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Иван Данильянц: Пошли на жертвы ради еврокубков

Иван Данильянц: Пошли на жертвы ради еврокубков

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал обозревателю «Советского спорта» о «калачевозависимости», влиянии раннего еврокубкового старта на результаты в чемпионате и неопределенной финансовой ситуации в команде.
Еще 7 новостей  Все новости
22 апреля

Открытие стадиона в Санкт-Петербурге обернулось жутким скандалом

Ибрагимовичу придется завершить карьеру

Овечкина чуть не "сломали"