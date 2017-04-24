Алексей Еськов: Бикфалви сыграл безрассудно

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— Центральная игра следующего тура ЦСКА — «Локомотив», которую изначально должны были обслуживать вы, доверена Сергею Карасеву. Как отнеслись к замене?

— В Санкт-Петербурге у меня была психологически сложная встреча и не менее тяжелая предстояла бы. Поэтому к предоставленной мне паузе отнесся с пониманием. Жду решения контрольно-квалификационной комиссии (заседание должно состояться в ближайшие дни. — Прим. «СЭ»).

— Как вы увидели самый скандальный момент матча «Зенит» — «Урал», когда полузащитник Бикфалви пошел в стык со Смольниковым и после нарушения правил был удален?

— Есть видеоматериалы УЕФА, которые показывают нам как на предсезонных сборах, так и на семинарах с участием зарубежных судей. Моменты в этих нарезках похожие — футболист играет в мяч, после чего шипами попадает в голеностоп. Могу вам их переслать — выложите у себя на сайте.

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— Спасибо, так и сделаем. То есть в оценке эпизода вы руководствовались рекомендациями УЕФА?

— Да. Момент сложный, но нас обязывают делать именно так. Если не принимаю в матчах под эгидой УЕФА такие решения, мне снижают оценку.

— Но есть и другая трактовка — если у футболиста сначала был контакт с мячом, значит, правила не нарушены.

— Согласен, сначала действительно было сыграно в мяч. Но есть правила и видеоматериалы, на основе которых арбитры обязаны выносить вердикт.

— Этот эпизод трактуется как фол, способный нанести вред здоровью футболиста?

— Да. Потому что, попадая сначала в мяч, затем футболист играет и открытыми шипами. Даже несмотря на то, что сначала человек касается мяча, это безрассудное действие.

— После финального свистка общались с коллегами? Что вам говорят о том моменте?

— Эпизод резонансный, и после матча мне даже зарубежные коллеги звонили. Многие поддержали, сказали, что я прав в оценке того момента.

Цитата Еще раз повторю: рекомендации и требования УЕФА сегодня такие, я обязан им следовать. И это не единичный случай.

Вспомните встречу Лиги Европы «Ницца» — «Краснодар». Там Гранквист тоже играл в мяч, но в результате арбитр зафиксировал нарушение правил и удалил шведа.

— Что случилось, когда к вам подбежал Павлюченко и начал кричать?

— Во вторник состоится заседание КДК, на которое я приглашен, и на котором состоится рассмотрение инцидента. Поэтому пока — без комментариев. Естественно, я внес соответствующую запись в протокол, но не хотел бы забегать вперед.

— И третий громкий момент — удаление полузащитника «Урала» Емельянова после стычки с зенитовцем Дзюбой. Что там произошло?

— Не стал бы возвращаться сейчас к этому — до решения контрольно-квалификационной комиссии.

— После матча поднялся большой шум — депутат Госдумы из Екатеринбурга собирается сделать запрос в РФС о судействе матча, президент «Урала» Григорий Иванов планирует добиваться, «чтобы арбитра отстранили вообще». Как вы к этому относитесь?

— А как я могу реагировать? Конечно, неприятно все это слышать. Я всю жизнь в футболе, вырос в спортивной семье, отец у меня заслуженный тренер, дядя играл. Конечно, когда люди делают такие заявления о моем отстранении, то возникают определенные переживания. Решения по ходу встречи принимал в соответствии с требованиями ФИФА и УЕФА — и по карточкам, и по единоборствам выдерживал линию: если обратите внимание, в первом тайме практически не было фолов. Если я ошибаюсь, то не скрываю этого. Все живые люди. Если в каком-либо матче допустил промах, не стесняюсь сказать: «Извините, был не прав».

— Есть ли за что предъявить претензии к самому себе по игре в Петербурге? Приняли бы другие решения, верни все назад?

— Конечно, переживаю. Человек не железный, работа сложная. Но в судействе, как и в жизни, нет сослагательного наклонения — если бы да кабы. Нет черновика, все на чистовик. И готовимся профессионально, и работу выполняем так же.