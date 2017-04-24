Иван Данильянц: Пошли на жертвы ради еврокубков

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РЕБЯТА УСТАЛИ

— Беспокоила ли вас перед матчем со «Спартаком» пятиматчевая «сухая» серия «Ростова»?

— Такое не могло не беспокоить. Ведь мы теряли очки.

— Было понимание причин?

— Главная из них — состояние ребят, перегруженных еврокубковой кампанией, где они выложились на полную катушку, и выступлениями за сборные. Люди провели за национальные команды серьезные матчи, много тренировались. Когда вернулись в клуб, долго возвращались в привычное состояние.

— Выходит, вы знали, над чем работать в первую очередь.

— Знали. Но для того, чтобы нормализовать ситуацию, потребовалось много времени.

— После победы над «Спартаком» можно сказать, что выход из состояния перегруженности закончился?

— В этом матче ребята были свежими. Как их усталость отреагирует на короткий междуматчевый интервал, все-таки с «Уфой» играем через два дня на третий, — посмотрим. Из большой ямы команду вывести удалось. Но к чему приведет локальное утомление и эмоциональный всплеск, связанный с непростой победой над лидером, еще предстоит понять.

— Рвался ли в бой Кудряшов, облаченный сейчас в специальную маску, которая защищает его нос после перелома в игре в ЦСКА?

— Нет-нет, он не был готов. Вернулся из Швеции, где ему делали маску, к самой игре и не провел ни одной тренировки.

— Многие решили, что Кудряшов затем и сделал маску, что жаждет сыграть против «Спартака».

— Она ему и на тренировках нужна. Есть риск, что случайно попадут в больное место, или случится еще что-то непредвиденное.

ОСОЗНАННАЯ ЖЕРТВА

— Насколько серьезно повреждение Калачева?

— Растяжение внутренней коленной связки после удара по внешней стороне бедра. Пока врачи не называют точных сроков восстановления.

— Правильно ли говорить о «калачевозависимости» «Ростова»? Все-таки вклад в командную игру этого возрастного футболиста сложно переоценить.

— Да, но я бы не говорил только о Калачеве. Качество футбола вообще зависит от исполнителей. На фоне усталости, о которой мы говорили, в нашей игре потому и стали появляться изъяны, что каждый не дорабатывал на своем участке. К организации игры, дисциплине, самоотдаче претензий не было. Но функциональная готовность должна позволять добегать, додавливать, применять высокий прессинг. С этим было сложней. Калачеву, Полозу, Ерохину, Бухарову и всем, кто является рычагами командной игры, утомление мешало показать физический и психологический максимум. Каждый показывал выдавал меньше одержимости и агрессивности — качеств, которые и определяют футбол «Ростова».

— Была ли возможность изменить что-то в зимней подготовке и избежать весеннего проседания?

— Приоритет был сознательно отдан еврокубкам. Мы подбирали нужный тип газона перед выездными матчами, пожертвовали тремя нееврокубковыми встречами, если уместно так говорить. Международной кампании было подчинено очень многое, поэтому в России серьезно недосчитались очков. Хотя удалось задействовать не все резервы. Вот «Уфа», скажем, играла против ЦСКА в пятницу, а мы против «Спартака» в субботу. Почему нельзя было сыграть следующий матч в среду, а не во вторник?

— И почему?

— Не знаю. Мы хотели в среду, учитывая, что следующая игра с «Амкаром» 30 апреля, и было бы время восстановиться. Но по каким-то причинам добиться этого не удалось.

— Клуб направил официальный запрос и получил отказ?

— Я не в курсе процедурных деталей. Знаю, что в нашем тренерском штабе этот вопрос обсуждался. А была ли просьба отвергнута на устной или бумажной стадии, мне не известно. Это решалось на более высоком уровне.

СКРОМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

— Иными словами, избежать невыразительной безголевой серии «Ростов» не мог.

— Нет. В противном случае было бы невозможно выступить в Европе так, как мы выступили. Это была сознательная жертва, ребята все время находились в физическом и психологическом «долгу», погружаясь в него все больше и больше. Мы понимали, что всему свое время, и что призывами команду из ямы не вытащить. При наших скромных кадровых возможностях требовалась пауза и нормализация календаря, чтобы восстановиться. Обычно из такой ситуации выходят с помощью ротации состава. «Ростов» не мог себе это позволить. Даже сейчас травмированы Гранат, Кудряшов, Калачев. Два из трех — с российским паспортом. И заменить их безболезненно с учетом нашего кадрового ресурса непросто.

— В субботу целенаправленно били в слабое место «Спартака» — оборону?

— В первую очередь хотели вывести на прежний уровень собственную игру, напор, умение достичь остроты, играя вертикально. Удалось. Команда была достаточно свежа, чтобы поддержать активность Бухарова и Полоза. Минут 15 присматривались, все остальное время играли первым номером и сумели результативно завершить матч, полностью реализовав план. Планы и до этого составлялись на каждый матч, но в атаке уставших ребят не хватало.

— Для вас «сухая» серия Никиты Медведева — откровение?

— Тренер Виталий Кафанов отлично работает с вратарями, видно, как они прибавляют даже по тренировкам. Другое дело — международные игры, все же такого опыта у Никиты прежде не было. Просматривались его старание, концентрация, напряжение. Бог платит сторицей всем, кто серьезно относится к ремеслу.

— Когда поправится Джанаев?

— По словам Кафанова, процентов 70−80 его болевых ощущений уже исчезли. Ждем.

«ГДЕ ДЕНЬГИ ЗА ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ? НЕ ЗНАЮ»

— Насколько вам осложняет работу неопределенное финансовое будущее клуба?

— Самая серьезная проблема. Она была главной весь тот период, что мы работаем в «Ростове», — и остается главной. Заканчивается сезон, нужны гарантии на будущее, но их пока нет. Большую часть того, что обещали, заплатили, остались небольшие задолженности по зарплате и премиальным. Но уверенность в том, что ситуация прошлого года не повторится, отсутствует. Безусловно, это осложняет работу.

— Объясните обывателю простым языком. Клуб заработал в Лиге чемпионов больше 12 миллионов евро. И все равно есть долги. Как это стыкуется?

— Не стыкуется. Но подробностей того, как эти деньги распределяются и куда деваются, не знаю. Спросите лучше руководство. А ребята и мы поправим, если вдруг ответ будет не тем. Но разобраться в этом непросто.

— Пользуясь случаем, приглашаю к разговору руководство «Ростова». Пока оно выбрало форматом общения публичные выступления первого вице-губернатора Игоря Гуськова. И только.

— Да, но команда уже реагировала, когда было сказано что-то не так. И последовали поправки. Так что не оставляйте надежду, а мы со своей стороны подключимся. Первичную же информацию дать не можем, поскольку не располагаем фактами.

— Цель снова попасть в еврокубки — жизненно важная?

— Мы никогда не формулировали задачу именно так, а шли от игры к игре. Каждая следующая — самая важная. На этой стратегической линии при наших скромных ресурсах и остаемся. Тогда все остальное, даст Бог, придет само собой.

— Не совершил ли Новосельцев ошибку, перейдя в «Зенит», где не играет?

— Это его личный выбор. Молодому парню не помешала бы практика, которую имеют в «Роствове» его сменщики. У нас он точно был бы игроком основы и, наверное, железным кандидатом в сборную. Но Иван решил уйти, а мы ничего не могли сделать.

— Вы долгое время жили в Австрии. В свете слухов о сокращении РФПЛ, подходит ли для России австрийская система с 10 командами, играющими в 4 круга?

— Смотря какие цели преследовать.