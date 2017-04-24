«Радио Зенит» пострадало за ложу VIP
Холдинг «Газпром-медиа» уволил руководителей петербургской радиостанции «Радио Зенит»
из-за прозвучавшей в эфире информации о грядущей перестройке VIP-трибун нового стадиона на Крестовском острове из-за якобы имевшего место недовольства боссов футбольного клуба «Зенит». В холдинге назвали приведенные сведения «недостоверными». Между тем судью матча 24-го тура чемпионата России «Зенит» — «Урал» Алексея Еськова неожиданно отстранили от работы на игре ЦСКА — «Локомотив».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Руководство «Радио Зенит» в лице генерального директора Алексея Агафонова и редактора службы новостей Юлии Левыкиной отстранено от занимаемых должностей
Гнев вышестоящей инстанции вызвало сообщение о якобы имевшем место требовании о сносе и реконструкции трибуны для
В данном случае работники «Радио Зенит» лишь процитировали новость, растиражированную ранее рядом электронных СМИ. Если верить муссировавшейся информации, руководство футбольного «Зенита» осталось недовольно отделкой и общим видом сидений для особо важных гостей, а также президентской ложи. Дескать, в клубе вознамерились полностью снести неудачную конструкцию и затем отстроить ее заново.
«Газпром-медиа» настаивает на том, что сведения об очередных проблемах с ареной не соответствуют действительности. С аналогичным опровержением выступила и
«Мы подтверждаем факт публикации редакцией “Радио Зенит” некорректной новости», — подчеркнули в «Газпром-медиа».
Базирующаяся в
Стадион на Крестовском был заложен в том же 2007-м году, за время возведения планомерно рос в цене и был сдан в эксплуатацию нынешней весной.
«Зенит» провел здесь первую игру 22 апреля в рамках 24-го тура Российской футбольной
Рассчитанный примерно на 67 тыс. посадочных мест стадион регулярно подвергается жесткой критике по причине очевидных недоделок и прочих оплошностей. Так, в первом же официальном матче протекла крыша арены, которая и до того оставляла серьезные нарекания у будущих хозяев. Кроме того, недоумение зенитовцев вызвало состояние газона в чаше «Санкт-Петербурга», которое оказалось поистине удручающим даже в сравнении с отнюдь не идеальными полями стадионов других команд чемпионата.
Ходят упорные слухи и о том, что после летнего Кубка конфедераций объект закроют на доработку. А до конца текущего года он будет передан в полное управление «Зениту». Пока что эксплуатацией арены, по словам питерского
38-летний Еськов был показательно наказан за слишком частую демонстрацию красной карточки в скандальном матче, хотя официальных претензий со стороны руководителей против него выдвинуто не было.
В понедельник на сайте Российского футбольного союза появился текст решения о замене судьи матча ЦСКА — «Локомотив» на Сергея Карасева, чья бригада в полном составе была переведена с назначенной на тот же день, 26 апреля, встречи «Рубин» — «Терек» в Казани.
Судя по всему, РФС выпустил соответствующую резолюцию в обход позиции Департамента судейства и инспектирования, глава которого Андрей Будогосский заявил «Р-Спорту», что никаких причин проводить такую рокировку не было.
Он также отметил, что право менять судей находится в компетенции ДСИ.
«Не могу сказать, что судейство в матче “Зенита” и “Урала” резонансное, — сказал Будогосский “СЭ”. — Сюжет получился резонансный, а не судейство. Драматичная игра, но этим футбол и интересен».
Вместо с Еськовым работы на
Как считает президент РФС Виталий Мутко, Карасев спокойно отработает два тура подряд, потому что «футболисты играют через два дня на третий». Предполагается, что в 26-м туре этот рефери обслужит игру ЦСКА — «Спартак».
К слову, Мутко завуалировано покритиковал работу Еськова во встрече «Зенит» — «Урал».
«Круг судей ближе к концу чемпионата будет сужаться, потому что борьба обостряется, все матчи очень ответственные. Был бы у нас выбор, мы бы давно эту тему закрыли. Но у нас не так много арбитров ФИФА. А если арбитр ФИФА судит так, как было в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter