«Радио Зенит» пострадало за ложу VIP

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Руководство «Радио Зенит» в лице генерального директора Алексея Агафонова и редактора службы новостей Юлии Левыкиной отстранено от занимаемых должностей из-за распространения недостоверных данных в эфире. О наложенных на указанных сотрудников санкциях проинформировала пресс-служба холдинга «Газпром-медиа», в структуру которого входит радиостанция.

Гнев вышестоящей инстанции вызвало сообщение о якобы имевшем место требовании о сносе и реконструкции трибуны для VIP-персон на новом стадионе «Санкт-Петербург», построенном на Крестовском острове Северной столицы.

В данном случае работники «Радио Зенит» лишь процитировали новость, растиражированную ранее рядом электронных СМИ. Если верить муссировавшейся информации, руководство футбольного «Зенита» осталось недовольно отделкой и общим видом сидений для особо важных гостей, а также президентской ложи. Дескать, в клубе вознамерились полностью снести неудачную конструкцию и затем отстроить ее заново.

«Газпром-медиа» настаивает на том, что сведения об очередных проблемах с ареной не соответствуют действительности. С аналогичным опровержением выступила и пресс-служба действующих бронзовых призеров российского чемпионата.

«Мы подтверждаем факт публикации редакцией “Радио Зенит” некорректной новости», — подчеркнули в «Газпром-медиа».

Базирующаяся в Санкт-Петербурге спортивно-музыкальная радиостанция вещает в ежедневном режиме с октября 2007 года. За годы работы в эфире она, а также ее сотрудники неоднократно становились лауреатами различных премий и наград регионального и федерального уровней.

Стадион на Крестовском был заложен в том же 2007-м году, за время возведения планомерно рос в цене и был сдан в эксплуатацию нынешней весной.

«Зенит» провел здесь первую игру 22 апреля в рамках 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги, победив екатеринбургский «Урал» при судействе Алексея Еськова. Гости последовательно лишились из-за удалений трех игроков — Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова, — а хозяева смогли склонить дело в свою пользу только на последних минутах.

Рассчитанный примерно на 67 тыс. посадочных мест стадион регулярно подвергается жесткой критике по причине очевидных недоделок и прочих оплошностей. Так, в первом же официальном матче протекла крыша арены, которая и до того оставляла серьезные нарекания у будущих хозяев. Кроме того, недоумение зенитовцев вызвало состояние газона в чаше «Санкт-Петербурга», которое оказалось поистине удручающим даже в сравнении с отнюдь не идеальными полями стадионов других команд чемпионата.

Ходят упорные слухи и о том, что после летнего Кубка конфедераций объект закроют на доработку. А до конца текущего года он будет передан в полное управление «Зениту». Пока что эксплуатацией арены, по словам питерского вице-губернатора Игоря Албина, занимается подведомственное учреждение комитета по спорту.

38-летний Еськов был показательно наказан за слишком частую демонстрацию красной карточки в скандальном матче, хотя официальных претензий со стороны руководителей против него выдвинуто не было.

В понедельник на сайте Российского футбольного союза появился текст решения о замене судьи матча ЦСКА — «Локомотив» на Сергея Карасева, чья бригада в полном составе была переведена с назначенной на тот же день, 26 апреля, встречи «Рубин» — «Терек» в Казани.

Судя по всему, РФС выпустил соответствующую резолюцию в обход позиции Департамента судейства и инспектирования, глава которого Андрей Будогосский заявил «Р-Спорту», что никаких причин проводить такую рокировку не было.

Он также отметил, что право менять судей находится в компетенции ДСИ.

«Не могу сказать, что судейство в матче “Зенита” и “Урала” резонансное, — сказал Будогосский “СЭ”. — Сюжет получился резонансный, а не судейство. Драматичная игра, но этим футбол и интересен».

Вместо с Еськовым работы на какой-то срок лишились его лайнсмены Дмитрий Мосякин и Илья Елеференко.

Как считает президент РФС Виталий Мутко, Карасев спокойно отработает два тура подряд, потому что «футболисты играют через два дня на третий». Предполагается, что в 26-м туре этот рефери обслужит игру ЦСКА — «Спартак».

К слову, Мутко завуалировано покритиковал работу Еськова во встрече «Зенит» — «Урал».