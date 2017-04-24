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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29537036/
24 апреля 2017, 19:18 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Валерий Карпин: Неправда, что у меня есть предложение от «Рубина»

Экс-главный тренер «Спартака» Валерий Карпин опроверг информацию о том, что у него есть вариант в межсезонье возглавить «Рубин».

<nobr>Экс-главный</nobr> тренер Спартака Валерий <span class=error>Карпин</span> опроверг информацию о том что у него есть вариант в межсезонье возглавить Рубин'​. Увеличить
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Как стало известно, кандидатура Карпина может быть рассмотрена руководством казанского клуба в том случае, если будет принято решение летом заменить Хави Грасию на другого специалиста.

— Правда, что у вас есть предложение от «Рубина»? — вопрос Карпину.

— Неправда.

— Оно вам было бы интересно?

— Это неправда.

Напомним, что сейчас Карпин занимает пост главного редактора футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Казанцы же после 24 туров занимают 11 место с 29 очками.

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