Бухаров признан MVP 24-го тура РФПЛ

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По итогам опроса постоянного жюри из экспертов и журналистов Бухаров, оформивший дубль в матче со «Спартаком» (3:0), набрал 12 баллов. По 3 очка он получил за победу в опросах в соцсети «ВКонтакте» и на странице проекта MVP. В сумме Бухаров набрал 18 баллов, Акинфеев — 13, а Бодул — 6.

На звание MVP 24-го тура РФПЛ также претендовали Алексей Миранчук («Локомотив»), Сергей Рыжиков («Рубин»), Давид Юрченко («Анжи»), Шарль Каборе («Краснодар») и Ари («Локомотив»).