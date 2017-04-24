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24 апреля 2017, 19:24 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Бухаров признан MVP 24-го тура РФПЛ

Форвард «Ростова» Александр Бухаров признан MVP 24-го тура российской Премьер-Лиги. Вторым стал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, тройку замкнул форвард «Амкара» Дарко Бодул.

Форвард Ростова Александр <span class=error>Бухаров</span> признан MVP 24-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги.</nobr> Увеличить
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© РИА "Новости"

По итогам опроса постоянного жюри из экспертов и журналистов Бухаров, оформивший дубль в матче со «Спартаком» (3:0), набрал 12 баллов. По 3 очка он получил за победу в опросах в соцсети «ВКонтакте» и на странице проекта MVP. В сумме Бухаров набрал 18 баллов, Акинфеев — 13, а Бодул — 6.

На звание MVP 24-го тура РФПЛ также претендовали Алексей Миранчук («Локомотив»), Сергей Рыжиков («Рубин»), Давид Юрченко («Анжи»), Шарль Каборе («Краснодар») и Ари («Локомотив»).

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