— Я играю в клубе, который дает мне все, что надо. Я получаю здесь огромное удовольствие от игры, от каждой минуты, проведенной на поле, от тренировок, я вместе с командой прогрессирую от матча к матчу, — цитирует официальный сайт «Краснодара» Каборе. — Здесь меня окружают прекрасные люди, друзья, которые понимают меня и которых понимаю я. Можно в составе какого-нибудь клуба-гранда выиграть все возможные турниры, но при этом не быть счастливым, потому что тебе будет психологически не очень комфортно в коллективе. В «Краснодаре» я счастлив, клуб дает мне полный психологический комфорт, и я всегда выхожу на поле с желанием бороться и отдать все для победы команды. «Краснодар» — это мой мадридский «Реал», и о другом клубе я даже не мечтаю!

— Схема, по которой играет «Краснодар» Игоря Шалимова, отличается от схемы Олега Кононова более насыщенной опорной зоной. Какая из этих схем вам ближе?