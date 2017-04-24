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24 апреля 2017, 19:07 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Шарль Каборе: «Краснодар» — это мой «Реал»

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе подчеркнул, что его все устраивает в клубе и он не думает об уходе в ближайшее время. Хавбек сборной Буркина-Фасо защищает цвета кубанцев с 2015 года.

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— Я играю в клубе, который дает мне все, что надо. Я получаю здесь огромное удовольствие от игры, от каждой минуты, проведенной на поле, от тренировок, я вместе с командой прогрессирую от матча к матчу, — цитирует официальный сайт «Краснодара» Каборе. — Здесь меня окружают прекрасные люди, друзья, которые понимают меня и которых понимаю я. Можно в составе какого-нибудь клуба-гранда выиграть все возможные турниры, но при этом не быть счастливым, потому что тебе будет психологически не очень комфортно в коллективе. В «Краснодаре» я счастлив, клуб дает мне полный психологический комфорт, и я всегда выхожу на поле с желанием бороться и отдать все для победы команды. «Краснодар» — это мой мадридский «Реал», и о другом клубе я даже не мечтаю!

— Схема, по которой играет «Краснодар» Игоря Шалимова, отличается от схемы Олега Кононова более насыщенной опорной зоной. Какая из этих схем вам ближе?

— У каждого тренера свои тактические нюансы, каждый предлагает свою модель игры, а мы, будучи профессиональными футболистами, должны выстраивать эту модель на поле, воплощать ее. В своей жизни мне довелось поиграть при разных схемах, и при переходе с одной на другую я особых сложностей не испытываю. Что же касается «Краснодара», то после смены тренера наша игра каких-то глобальных изменений, считаю, не претерпела. Мы по-прежнему стараемся контролировать мяч, играть «первым номером», а сколько футболистов при этом находится в опорной зоне, не столь важно. Главное, что мне нравится манера игры команды, ее атакующая философия.

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