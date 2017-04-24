Шарль Каборе: «Краснодар» — это мой «Реал»
Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе подчеркнул, что его все устраивает в клубе и он не думает об уходе в ближайшее время. Хавбек сборной
Буркина-Фасо защищает цвета кубанцев с 2015 года.
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— Я играю в клубе, который дает мне все, что надо. Я получаю здесь огромное удовольствие от игры, от каждой минуты, проведенной на поле, от тренировок, я вместе с командой прогрессирую от матча к матчу, — цитирует официальный сайт «Краснодара» Каборе. — Здесь меня окружают прекрасные люди, друзья, которые понимают меня и которых понимаю я. Можно в составе
— Схема, по которой играет «Краснодар» Игоря Шалимова, отличается от схемы Олега Кононова более насыщенной опорной зоной. Какая из этих схем вам ближе?
— У каждого тренера свои тактические нюансы, каждый предлагает свою модель игры, а мы, будучи профессиональными футболистами, должны выстраивать эту модель на поле, воплощать ее. В своей жизни мне довелось поиграть при разных схемах, и при переходе с одной на другую я особых сложностей не испытываю. Что же касается «Краснодара», то после смены тренера наша игра
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