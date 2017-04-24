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24 апреля 2017, 19:06 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Валерий Карпин: Слова Березуцкого? Это мнение одного человека, каждый имеет право на свою оценку

Главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ» Валерий Карпин высказал мнение о критике, которой подвергся комментатор Геннадий Орлов. Ранее Орлова, который работал на матче 24-го тура «Зенит» — «Урал», раскритиковал защитник ЦСКА Василий Березуцкий.

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— Это спор их (по поводу оценки удаления Бикфалви. — Прим. С. Е.), — говорит Карпин. — По мнению одного человека, это спорный момент, а по мнению другого нет. И все, дальше-то что?

— Вы считаете, что комментаторы не должны давать личных оценок эпизоду. Почему?

— Потому что они могут ошибаться, как и любой человек. А чтобы это исключить, комментаторам были даны рекомендации говорить: «по моему мнению», «мне кажется», «может быть»… Это, в принципе, рекомендации любому человеку в любой сфере деятельности.

— Березуцкий назвал комментарии Орлова отвратительными. Корректное высказывание?

— Не даю оценку. Пусть народ дает оценку, корректное оно или нет… Это мнение одного человека, каждый имеет право на свою оценку.

22.04.2017 14:00 Зрители 20004 основной раунд: 24-й тур Санкт-Петербург Арена
Зенит 2:0 Урал
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Мирча Луческу Александр Тарханов
Голы
86′ Бранислав Иванович (Д. Кришито) 60
90+4′ Йоан Молло (В. Жулиану) 24
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
89′ Доменико Кришито 4
Бранислав Иванович 60
Виктор де Паула Жулиану 7
Мигел Алвеш Данни (к) 10
86′ Артем Дзюба 22
Ибрагим Цаллагов 30
63′ Юрий Жирков 81
Луиш Нету 13
53′ Артур Юсупов 14
Йоан Молло 24
44′ Александр Кокорин 9
Олег Шатов 17
28 Николай Заболотный
15 Денис Кулаков
7 Александр Данцев (к)
4 Грегор Балажиц
5 Доминик Динга
17 Николай Димитров
9 Роман Павлюченко 61′ 61′
18 Владимир Ильин
6 Эрик Бикфалви 23′ 61′
92 Роман Емельянов 40′ 86′
10 Чисамба Лунгу 68′
27 Михаил Меркулов
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 1
5 Голевые моменты 1
18 Удары (всего) 10
7 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 1
9 Угловые 1
10 Фолы 8
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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