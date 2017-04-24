Валерий Карпин: Слова Березуцкого? Это мнение одного человека, каждый имеет право на свою оценку
Главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ» Валерий Карпин высказал мнение о критике, которой подвергся комментатор Геннадий Орлов. Ранее Орлова, который работал на матче 24-го тура «Зенит» — «Урал», раскритиковал защитник ЦСКА Василий Березуцкий.
— Это спор их (по поводу оценки удаления Бикфалви. — Прим. С. Е.), — говорит Карпин. — По мнению одного человека, это спорный момент, а по мнению другого нет. И все, дальше-то что?
— Вы считаете, что комментаторы не должны давать личных оценок эпизоду. Почему?
— Потому что они могут ошибаться, как и любой человек. А чтобы это исключить, комментаторам были даны рекомендации говорить: «по моему мнению», «мне кажется», «может быть»… Это, в принципе, рекомендации любому человеку в любой сфере деятельности.
— Березуцкий назвал комментарии Орлова отвратительными. Корректное высказывание?
— Не даю оценку. Пусть народ дает оценку, корректное оно или нет… Это мнение одного человека, каждый имеет право на свою оценку.
МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Арбитр Сергей Иванов, работавший на матче чемпионата России по футболу между московским «Локомотивом» и пермским «Амкаром», не допускал против железнодорожников преднамеренных ошибок. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер пермяков Гаджи Гаджиев.