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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29536733/
24 апреля 2017, 18:44 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Команды ФНЛ проведут дома первые переходные матчи за право выступать в РФПЛ

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ) проведут дома первые переходные матчи за право выступать в Российской футбольной премьер- лиге (РФПЛ) в сезоне-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба ФНЛ.

В понедельник в Москве состоялась жеребьевка стыковых матчей. Они проходят с участием 13-й и 14-й команд премьер- лиги и 3-й и 4-й команд ФНЛ.

Стыковые матчи за право сыграть в премьер-лиге в сезоне-2017/18 состоятся 25 и 28 мая.
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