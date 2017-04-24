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24 апреля 2017, 18:45 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Гаджиев: Ошибки арбитра Иванова против «Локомотива» не были преднамеренными

МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Арбитр Сергей Иванов, работавший на матче чемпионата России по футболу между московским «Локомотивом» и пермским «Амкаром», не допускал против железнодорожников преднамеренных ошибок. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер пермяков Гаджи Гаджиев.

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В субботу в матче «Локомотив» — «Амкар» (3:3) с претензиями к главному арбитру встречи Иванову вышли представители железнодорожников, которые были настроены жаловаться на судью. По мнению главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота железнодорожников, а также засчитал гол из положения вне игры, не позволив его команде победить. В понедельник стало известно, что Иванов назначен резервным арбитром на матч 25-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Уфой», а его ассистент по встрече «Локомотив» — «Амкар» Игорь Демешко был снят с игры «Оренбург» — «Зенит».

«Игру просмотрел, увидел не только обсуждаемые моменты, но и другие, когда, например, можно было бы поставить 11-метровый удар в ворота “Локомотива”. Посмотрите второй угловой у ворот “Локо”: мера нарушения игрока, который контролировал нашего (Николая) Зайцева, — стопроцентный пенальти. Это был борцовский прием, а хватать игрока сзади и валить его на землю недопустимо ни при каких ситуациях», — сказал Гаджиев.

«Если мы говорим о положении вне игры во время третьего гола, то это спорный момент, в этом эпизоде, как и во всех остальных, должна разобраться Контрольно-квалификационная комиссия. Но разве не было ситуаций, когда реальные офсайды не фиксировались около наших ворот? Не забили, да, но могли ведь и забить. Ошибаются все: игроки, судьи, тренеры; важно, чтобы в судействе не было преднамеренных ошибок, и я уверен, что в данном матче их не было», — отметил тренер.

Также собеседник ТАСС подчеркнул, что он, как и Семин, переживает за свою команду, поэтому мнения могут быть не всегда объективными. «Юрий Павлович, безусловно, не только дока в футболе, но и объективный, насколько это возможно: ведь каждый из нас все-таки переживает за свою команду», — заявил Гаджиев.

В следующем туре «Амкар» в четверг сыграет на своем поле с «Краснодаром», а «Локомотив» в среду в гостях встретится с ЦСКА.

22.04.2017 16:30 Зрители 7035 основной раунд: 24-й тур Локомотив
Локомотив М 3:3 Амкар
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Юрий Семин Гаджи Гаджиев
Голы
43′ Алексей Миранчук (Арикленес да Силва Ари, Р. Янбаев) 59
54′ Дмитрий Тарасов (В. Чорлука, Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 23
56′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
9 Дарко Бодул (Р. Гиголаев, С. Баланович) 22′
9 Дарко Бодул 61′
28 Станислав Прокофьев 88′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Ренат Янбаев 55
Виталий Денисов 29
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Дмитрий Баринов 36
Алексей Миранчук 59
Арикленес да Силва Ари 90
71′ Дмитрий Тарасов 23
81′ Ведран Чорлука (к) 14
Тарас Михалик 17
81′ Маркес Битанкур Майкон 7
Неманья Пейчинович 5
15 Дмитрий Хомич 56′
19 Брайн Оладапо Идову 19′
13 Роланд Гиголаев
3 Петар Занев (к)
4 Николай Зайцев
6 Секу Конде
5 Януш Гол
9 Дарко Бодул
16 Сергей Баланович 63′
28 Станислав Прокофьев
20 Павел Комолов 45′
33 Бранко Йовичич
27 Михаил Костюков 70′
17 Алексей Гасилин
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
19 Удары (всего) 4
9 Удары в створ 3
8 Угловые 2
10 Фолы 17
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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