Гаджиев: Ошибки арбитра Иванова против «Локомотива» не были преднамеренными

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В субботу в матче «Локомотив» — «Амкар» (3:3) с претензиями к главному арбитру встречи Иванову вышли представители железнодорожников, которые были настроены жаловаться на судью. По мнению главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота железнодорожников, а также засчитал гол из положения вне игры, не позволив его команде победить. В понедельник стало известно, что Иванов назначен резервным арбитром на матч 25-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Уфой», а его ассистент по встрече «Локомотив» — «Амкар» Игорь Демешко был снят с игры «Оренбург» — «Зенит».

«Игру просмотрел, увидел не только обсуждаемые моменты, но и другие, когда, например, можно было бы поставить 11-метровый удар в ворота “Локомотива”. Посмотрите второй угловой у ворот “Локо”: мера нарушения игрока, который контролировал нашего (Николая) Зайцева, — стопроцентный пенальти. Это был борцовский прием, а хватать игрока сзади и валить его на землю недопустимо ни при каких ситуациях», — сказал Гаджиев.

«Если мы говорим о положении вне игры во время третьего гола, то это спорный момент, в этом эпизоде, как и во всех остальных, должна разобраться Контрольно-квалификационная комиссия. Но разве не было ситуаций, когда реальные офсайды не фиксировались около наших ворот? Не забили, да, но могли ведь и забить. Ошибаются все: игроки, судьи, тренеры; важно, чтобы в судействе не было преднамеренных ошибок, и я уверен, что в данном матче их не было», — отметил тренер.

Также собеседник ТАСС подчеркнул, что он, как и Семин, переживает за свою команду, поэтому мнения могут быть не всегда объективными. «Юрий Павлович, безусловно, не только дока в футболе, но и объективный, насколько это возможно: ведь каждый из нас все-таки переживает за свою команду», — заявил Гаджиев.

В следующем туре «Амкар» в четверг сыграет на своем поле с «Краснодаром», а «Локомотив» в среду в гостях встретится с ЦСКА.