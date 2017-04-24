Глушаков извинился перед болельщиками за то, что пропустит матч с «Уралом»
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков извинился перед болельщиками за красную карточку, которую он получил в гостевом матче 24-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:3).
В связи с этим футболист не сможет помочь своей команде в домашней игре 25-го тура с «Уралом», которая состоится 25 апреля.
«Завтра матч! Первая красная карточка в карьере! Извиняюсь», — написал Глушаков в своём «инстаграме».
На 75-й минуте матча с «Ростовом» Глушаков после потери мяча сфолил на Нобоа и получил от судьи жёлтую карточку, но после подсказки ассистента судья Михаил Вилков принял решение показать капитану «Спартака» прямую красную карточку.
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