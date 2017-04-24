«Спартак» разгромил «Урал» в молодёжном первенстве и вышел на первое место

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Красно-белые в родных стенах разгромили «Урал» (4:1) и, сравнявшись по очкам с ЦСКА, вышли на первое место, но у «армейцев» игра в запасе. В составе «Спартака» дубль на счету Александра Ломовицкого, а ещё по голу забили Салтмурад Бакаев и Фэшн Сакала, для которого этот гол стал третьим в трёх матчах за москвичей. У гостей гол престижа в активе Жан-Жака Бугуи.

В Батайске «Ростов» с минимальным счётом уступил «Уфе» (0:1). Единственный гол на 82-й минуте ударом с одиннадцатиметровой отметки забил Вячеслав Журавлёв.