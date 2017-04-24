«Спартак» разгромил «Урал» в молодёжном первенстве и вышел на первое место
В российском молодёжном первенстве завершились два матча 25-го тура. В Москве «Спартак» принимал «Урал», а в Батайске «Ростов» встречался с «Уфой».
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В Батайске «Ростов» с минимальным счётом уступил «Уфе» (0:1). Единственный гол на 82-й минуте ударом с одиннадцатиметровой отметки забил Вячеслав Журавлёв.
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