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24 апреля 2017, 16:44 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» разгромил «Урал» в молодёжном первенстве и вышел на первое место

В российском молодёжном первенстве завершились два матча 25-го тура. В Москве «Спартак» принимал «Урал», а в Батайске «Ростов» встречался с «Уфой».

В российском молодёжном первенстве завершились два матча 25-го тура. Увеличить
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Красно-белые в родных стенах разгромили «Урал» (4:1) и, сравнявшись по очкам с ЦСКА, вышли на первое место, но у «армейцев» игра в запасе. В составе «Спартака» дубль на счету Александра Ломовицкого, а ещё по голу забили Салтмурад Бакаев и Фэшн Сакала, для которого этот гол стал третьим в трёх матчах за москвичей. У гостей гол престижа в активе Жан-Жака Бугуи.

В Батайске «Ростов» с минимальным счётом уступил «Уфе» (0:1). Единственный гол на 82-й минуте ударом с одиннадцатиметровой отметки забил Вячеслав Журавлёв.

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