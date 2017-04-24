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24 апреля 2017, 16:39 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Геннадий Орлов: Слова Березуцкого? Игрокам, наверное, нужно перечитать правила

Известный телекомментатор Геннадий Орлов ответил на критику защитника ЦСКА Василия Березуцкого.

Болельщики у нового стадиона Санкт-Петербург Арена перед матчем 24-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ФК Урал (Екатеринбург). Увеличить
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Игрок армейцев в интервью «СЭ» заявил, что шокирован комментариями Орлова на матче 24-го тура чемпионата России «Зенит» — «Урал» (2:0), в котором арбитр Алексей Еськов удалил трех игроков гостей.

— Василий Березуцкий имеет право высказывать свою точку зрения, — сказал Орлов. — Он говорит про черное и белое? У нас свобода слова. Я только хочу заметить одну вещь. Департамент судейства и инспектирования в лице Андрея Будогосского не признал, что Еськов допустил ошибку в матче «Зенит» — «Урал». Так? Значит, всем нашим футбольным людям, в том числе и игрокам, наверное, нужно перечитать правила игры. (Виталий АЙРАПЕТОВ).

22.04.2017 14:00 Зрители 20004 основной раунд: 24-й тур Санкт-Петербург Арена
Зенит 2:0 Урал
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Мирча Луческу Александр Тарханов
Голы
86′ Бранислав Иванович (Д. Кришито) 60
90+4′ Йоан Молло (В. Жулиану) 24
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
89′ Доменико Кришито 4
Бранислав Иванович 60
Виктор де Паула Жулиану 7
Мигел Алвеш Данни (к) 10
86′ Артем Дзюба 22
Ибрагим Цаллагов 30
63′ Юрий Жирков 81
Луиш Нету 13
53′ Артур Юсупов 14
Йоан Молло 24
44′ Александр Кокорин 9
Олег Шатов 17
28 Николай Заболотный
15 Денис Кулаков
7 Александр Данцев (к)
4 Грегор Балажиц
5 Доминик Динга
17 Николай Димитров
9 Роман Павлюченко 61′ 61′
18 Владимир Ильин
6 Эрик Бикфалви 23′ 61′
92 Роман Емельянов 40′ 86′
10 Чисамба Лунгу 68′
27 Михаил Меркулов
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 1
5 Голевые моменты 1
18 Удары (всего) 10
7 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 1
9 Угловые 1
10 Фолы 8
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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