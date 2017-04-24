Геннадий Орлов: Слова Березуцкого? Игрокам, наверное, нужно перечитать правила

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Игрок армейцев в интервью «СЭ» заявил, что шокирован комментариями Орлова на матче 24-го тура чемпионата России «Зенит» — «Урал» (2:0), в котором арбитр Алексей Еськов удалил трех игроков гостей.

— Василий Березуцкий имеет право высказывать свою точку зрения, — сказал Орлов. — Он говорит про черное и белое? У нас свобода слова. Я только хочу заметить одну вещь. Департамент судейства и инспектирования в лице Андрея Будогосского не признал, что Еськов допустил ошибку в матче «Зенит» — «Урал». Так? Значит, всем нашим футбольным людям, в том числе и игрокам, наверное, нужно перечитать правила игры. (Виталий АЙРАПЕТОВ).