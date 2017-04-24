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24 апреля 2017, 16:35 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Руководство «Радио Зенит» уволено за новость о сносе VIP-трибун на «Крестовском»

22 апреля 2017 года редакция радиостанции «Зенит» процитировала опубликованную в ряде СМИ недостоверную информацию о якобы имевшем место требовании о сносе и реконструкции VIP-трибун на стадионе «Санкт-Петербург».

22 апреля 2017 года редакция радиостанции Зенит процитировала опубликованную в ряде СМИ недостоверную информацию о якобы имевшем место требовании о сносе и реконструкции <nobr>VIP-трибун</nobr> на стадионе Санкт-Петербург. Увеличить
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Генеральный директор радиостанции Павел Агафонов и редактор службы новостей Юлия Левыкина отстранены от занимаемых должностей. Об этом сообщает gpmradio.ru.

Пресс-служба «Газпром-медиа» подтвердила факт публикации редакцией некорректной новости и последовавших за этим действий. От дальнейших комментариев представитель пресс службы отказался.

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