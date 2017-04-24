Руководство «Радио Зенит» уволено за новость о сносе VIP-трибун на «Крестовском»

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Генеральный директор радиостанции Павел Агафонов и редактор службы новостей Юлия Левыкина отстранены от занимаемых должностей. Об этом сообщает gpmradio.ru.