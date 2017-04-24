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24 апреля 2017, 16:33 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Василий Березуцкий: Шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий в интервью «СЭ» подчеркнул: после репортажа с матча 24-го тура премьер-лиги «Зенит» — «Урал» (2:0) он понимает, почему нормальные люди не хотят смотреть российский футбол.

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий в интервью СЭ подчеркнул: после репортажа с матча 24-го тура <nobr>премьер-лиги</nobr> Зенит — Урал (2:0) он понимает почему нормальные люди не хотят смотреть российский футбол. Увеличить
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По словам игрока армейцев, ему по-человечески обидно за «шмелей» и он обеими руками поддерживает футболистов екатеринбургской команды.

— Работа Еськова на игре «Зенит» — «Урал» лично вас шокировала?

— Да, я шокирован произошедшим в Санкт-Петербурге. Судейство, конечно, возмутило, хотя мы к такой работе арбитров уже привыкли в нынешнем чемпионате. Но больше шокирован даже не странными ошибками судьи.

— А чем же?

— Работой комментаторов этой встречи. Говорить, что черное — это белое, — просто отвратительно! Может быть, им стоит проверить зрение? Я, правда, такого никогда не слышал… И после таких репортажей понимаешь, почему нормальные люди не хотят смотреть российский футбол. Причем эти комментарии продолжаются уже несколько лет, но в этом матче Геннадий Орлов превзошел сам себя. Отвратительно….

— А у вас нет опасений, что судейский фактор выйдет на первый план в концовке чемпионата?

— У меня никаких опасений нет. Спокойно к этому отношусь. А за «Урал» мне просто по-человечески обидно. Ребята играли, бились, старались. Я первый раз видел Павлюченко таким разъяренным. В общем, всему судейскому комитету надо сделать определенные выводы.

— Понимаете ярость Павлюченко?

— Я не то, что понимаю, а обеими руками поддерживаю футболистов «Урала». И желаю, чтобы игроки этой команды получили минимальную дисквалификацию. На мой взгляд, по факту, по совокупности ни одной красной карточки там не было. (Виталий АЙРАПЕТОВ).

Напомним, что работа Алексея Еськова на матче 24-го тура чемпионата России «Зенит» — «Урала» (2:0) вызвала широкой резонанс — он удалил трех игроков гостей.

Сегодня РФС объявил о том, что вместо Еськова встречу 25-го тура ЦСКА — «Локомотив» (среда, 26 апреля) судит Сергей Карасев. По словам главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского, Еськову дали отдохнуть.

22.04.2017 14:00 Зрители 20004 основной раунд: 24-й тур Санкт-Петербург Арена
Зенит 2:0 Урал
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Мирча Луческу Александр Тарханов
Голы
86′ Бранислав Иванович (Д. Кришито) 60
90+4′ Йоан Молло (В. Жулиану) 24
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
89′ Доменико Кришито 4
Бранислав Иванович 60
Виктор де Паула Жулиану 7
Мигел Алвеш Данни (к) 10
86′ Артем Дзюба 22
Ибрагим Цаллагов 30
63′ Юрий Жирков 81
Луиш Нету 13
53′ Артур Юсупов 14
Йоан Молло 24
44′ Александр Кокорин 9
Олег Шатов 17
28 Николай Заболотный
15 Денис Кулаков
7 Александр Данцев (к)
4 Грегор Балажиц
5 Доминик Динга
17 Николай Димитров
9 Роман Павлюченко 61′ 61′
18 Владимир Ильин
6 Эрик Бикфалви 23′ 61′
92 Роман Емельянов 40′ 86′
10 Чисамба Лунгу 68′
27 Михаил Меркулов
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 1
5 Голевые моменты 1
18 Удары (всего) 10
7 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 1
9 Угловые 1
10 Фолы 8
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
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Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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