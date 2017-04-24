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24 апреля 2017, 15:04 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

СМИ: «Локомотив» и «Динамо» поборются за Ивелина Попова

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов может покинуть клуб этим летом.

Полузащитник Спартака Ивелин Попов может покинуть клуб этим летом. Увеличить
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Как утверждает «Спорт день за днем», хавбеком интересуются две других столичных команды — «Динамо» и «Локомотив». Причиной может стать укрепление команды под Лигу чемпионов, если «Спартак» в нее попадет. Попов не готов идти на сокращение игрового времени. Его текущее соглашение со «Спартаком» истекает в июне 2019 года.

В нынешнем сезоне Попов провел за «Спартак» 17 матчей, причем лишь в одном из них отыграл все 90 минут. На его счету 2 гола и 1 передача.

«Локомотив» в чемпионате России идет на шестом месте, а в Кубке России добрался до финала, где встретится с «Уралом». «Динамо» лидирует в таблице ФНЛ и уже обеспечило себе возвращение в премьер-лигу.

Ближайший матч «Спартак» проведет 25 апреля против «Урала» в рамках 25-го тура чемпионата России.

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