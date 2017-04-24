Кристиан Нобоа: Принял извинения Глушакова после игры

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ПРАЗДНОВАТЬ ПОБЕДУ НАД «СПАРТАКОМ» НЕКОГДА

— Интернет облетела фотография вашей ноги после контакта с Глушаковым. Как сейчас ваше здоровье?

— Спасибо, все нормально. Нога не беспокоит.

— Глушаков, получивший красную карточку, извинился за фол. Приняли его слова?

— Да. После игры поговорили, все в порядке.

— По-вашему, полузащитник «Спартака» действовал в пылу борьбы?

— Не знаю. Лучше спросить у самого Дениса.

— За счет чего удалось разгромить лидера чемпионата?

— Рад, что мы выиграли. «Спартак» идет на первом месте, у москвичей очень хорошая команда. Мы играли на победу, показывали свой футбол. И очень хорошо, что «Ростов» наконец-то смог забить.

— «Спартак» любит много атаковать, владеть мячом. Как собирались противостоять?

— Мы знаем, как действуют красно-белые, видели много матчей. Противопоставили им свой футбол — прессинг, опеку.

— Быстрый гол Бухарова помог?

— Трудно сказать. Бывает, что такие мячи отрицательно сказываются — соперник заводится, начинает действовать активнее. Главное, что мы не бросили играть, а забили второй и третий. И показали хороший футбол.

— Уже на 29-й минуте «Ростов» лишился своего лидера Калачева. Потеря?

— Конечно. Очень переживали за него — как колено, сможет ли быстро восстановиться. Но у нас есть хорошие футболисты, которые способны помочь команде.

— Вы действовали с позиции силы. Такова была тренерская установка?

— В последних играх нам не удалось победить, но мы показали, что выглядим лучше. Играем на пределе возможностей, через не могу. Все ребята проявляют характер, стелятся в подкатах. Используем прессинг по всему полю. К сожалению, не удавалось забить. Однако моменты команда создавала.

— Разгром добавил уверенности на будущее?

— Настроение в команде хорошее. Но праздновать победу некогда. Завтра уже игра с «Уфой» и необходимо сосредоточиться на этом матче.

— Уверенная победа над «Спартаком» не расслабит «Ростов»?

— Ни в коем случае! Настрой боевой, необходимо выложиться на все 100 процентов, чтобы претендовать на три очка. Нам нужна победа. До четвертого места, где располагается «Краснодар», и которое дает путевку в Лигу Европы, «Ростов» отделяет пять очков. Вся борьба впереди.

МЕДВЕДЕВ ДОСТОЙНО ЗАМЕНИЛ ДЖАНАЕВА

— Знаменитый нападающий «Ростсельмаша» Сергей Андреев считает, что после матчей с «Баварией», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» вам в чемпионате России не хватает мотивации. Так ли это?

— Не согласен. Посмотрите, как мы действуем на поле, как футболисты отдаются борьбе. Единственная проблема состояла в том, что мы долго не могли забить. Реализуй хотя бы несколько моментов и «Ростов» был бы уже на четвертом месте.

— Почему не получалось забить на протяжении пяти матчей кряду?

— Это футбол. Поверьте, мы очень хотим побеждать. Моменты есть, а голов нет.

— Сильно давила на команду эта серия?

— Не обращали внимания. На тренировках отрабатываем различные варианты, все у нас получается. Было бы ужасно, не создавай «Ростов» моменты. Но они есть. К тому же мы и не пропускали в этих играх.

— В чем секрет молодого вратаря Медведева? Человек дебютировал в премьер-лиге только в нынешнем сезоне и уже 772 минуты не пропускает.

— Никита — хороший вратарь, давно в команде. Он здорово проявил себя, смог достойно заменить Джанаева. Вся команда помогает Медведеву, отсюда и результат.

— Как дела у Джанаева?

— Не знаю, когда Сос вернется на поле, но желаю ему скорейшего выздоровления!

«СПАРТАК» ДОСТОИН ПОБЕДЫ В ЧЕМПИОНАТЕ

— Многие уже успели отдать москвичам золотые медали. Могло такое давление сказаться на вашем сопернике?

— «Спартак» занимает первое место. Отрыв от ЦСКА 7 очков, но впереди еще шесть матчей. Никто не знает, как будет дальше. Тем более, скоро дерби. Если москвичи смогут удачно сыграть, станут чемпионами. Помню, что при Карпине команда после первой части чемпионата претендовала на золото, но весной все провалила. Это футбол, вчера ты побеждаешь, сегодня — нет.

«Спартак» показывает хороший футбол и достоин победы в чемпионате. Все зависит от него.

— Высокопоставленные гости в раздевалку заходили?

— Губернатора не было. Зато поздравили руководители клуба.

— Часто приходится слышать, что футболисты после знаковых побед над принципиальным соперником просят повышенные премиальные. Как с этим обстояло у вас?

— Мы ничего не просили. Просто выполнили свою работу. Если руководство клуба посчитает нужным, то поощрит.

— В оставшихся до конца чемпионата матчах у «Ростова» нет соперников с приставкой топ. Как оцените календарь?

— Будет тяжело с каждой командой. Все решают свои задачи, и придется постараться, чтобы добиться положительного результата.

— «Уфу» возглавляет ваш бывший одноклубник Сергей Семак. Следите за ним?

— Сергей был отличным футболистом, добился больших побед. Видно, что он стал хорошим тренером, растет с каждым годом. Будет приятно увидеться с ним завтра.