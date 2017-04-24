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Матч 25-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом» пройдет в среду на стадионе «ВЭБ-Арена» и начнется в 19:30 мск. Вместо Еськова судить встречу будет Сергей Карасев.