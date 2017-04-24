Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29532464/
24 апреля 2017, 14:43 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Арбитр Еськов отстранен от обслуживания матча чемпионата России ЦСКА — «Локомотив»

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Российский арбитр Алексей Еськов, ранее назначенный обслуживать матч чемпионата России по футболу между московскими клубами ЦСКА и «Локомотив», не будет работать в этой встрече. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Болельщики у нового стадиона Санкт-Петербург Арена перед матчем 24-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ФК Урал (Екатеринбург). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Матч 25-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом» пройдет в среду на стадионе «ВЭБ-Арена» и начнется в 19:30 мск. Вместо Еськова судить встречу будет Сергей Карасев.

В субботу Еськов работал на матче 23-го тура российского чемпионата между санкт-петербургским «Зенитом» и екатеринбургским «Уралом» (2:0). По ходу встречи арбитр удалил трех футболистов екатеринбургской команды — Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова. После матча президент «Урала» Григорий Иванов рассказал ТАСС, что клуб будет добиваться пожизненного отстранения Еськова.

22.04.2017 14:00 Зрители 20004 основной раунд: 24-й тур Санкт-Петербург Арена
Зенит 2:0 Урал
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Мирча Луческу Александр Тарханов
Голы
86′ Бранислав Иванович (Д. Кришито) 60
90+4′ Йоан Молло (В. Жулиану) 24
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
89′ Доменико Кришито 4
Бранислав Иванович 60
Виктор де Паула Жулиану 7
Мигел Алвеш Данни (к) 10
86′ Артем Дзюба 22
Ибрагим Цаллагов 30
63′ Юрий Жирков 81
Луиш Нету 13
53′ Артур Юсупов 14
Йоан Молло 24
44′ Александр Кокорин 9
Олег Шатов 17
28 Николай Заболотный
15 Денис Кулаков
7 Александр Данцев (к)
4 Грегор Балажиц
5 Доминик Динга
17 Николай Димитров
9 Роман Павлюченко 61′ 61′
18 Владимир Ильин
6 Эрик Бикфалви 23′ 61′
92 Роман Емельянов 40′ 86′
10 Чисамба Лунгу 68′
27 Михаил Меркулов
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 1
5 Голевые моменты 1
18 Удары (всего) 10
7 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 1
9 Угловые 1
10 Фолы 8
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Урал
Новости Матчи Состав Статистика
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

Хоккеисты Радулов и Зайцев вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ

ПКР готовит очередные документы для восстановления членства в МПК

Арбитр Еськов был снят с матча ЦСКА - "Локомотив" по причине предоставленного ему отдыха