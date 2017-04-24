СМИ: Михаил Кержаков улетел на обследование в Германию
Вратарь «Оренбурга» Михаил Кержаков, арендованный у «Зенита», продолжает лечение травмы колена, сообщает «Спорт день за днем».
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Голкипер улетел в Германию на медицинское обследование, поэтому не сможет принять участие в матче 25-го тура чемпионата России с
Ранее он уже пропустил матчи «Оренбурга» с «Тереком» (2:1) и «Томью» (2:1). В первой встрече ворота защищал Дмитрий Абакумов, во второй — Александр Руденко. В текущем сезоне Кержаков провел в составе
Матч 25-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Зенитом» состоится 26 апреля, начало встречи — в 17.00 по московскому времени.
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