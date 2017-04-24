Бухаров и другие покорители «Спартака». Символическая сборная тура
«СЭ» представляет свой вариант 11 лучших футболистов тура.
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Игорь АКИНФЕЕВ (2) — 7,5*. ЦСКА
Главный герой матча в Уфе — при счете 0:0 отразил пенальти, несколько раз срывал опасные выпады Фатаи.
Тимофей КАЛАЧЕВ (4) — 6,5. Ростов
Провел на поле лишь полчаса, однако успел напрямую повлиять на конечный результат. Отнял мяч у Джано, потом сам же развил первую голевую атаку и отдал отличный пас с правого фланга на Бухарова.
СЕСАР НАВАС (5) — 7,0. Ростов
Стал непреодолимой бронированной стеной для «Спартака». Отнимал все мячи у Промеса, выигрывал почти всю борьбу на втором этаже, выполнил множество перехватов. И еще внес вклад во второй забитый мяч, сделав классную скидку на Гацкана при подаче с углового.
Бранислав ИВАНОВИЧ (1) — 6,5. Зенит
Забил первый гол на стадионе «Санкт-Петербург» и справился с задачами, которые ставили перед ним нападающие «Урала».
Роланд ГИГОЛАЕВ (3) — 6,5. Амкар
Закрыл всю левую бровку в матче с «Локомотивом», сделал больше десятка передач в штрафную, одна из которых стала голевой.
Александр ГАЦКАН (3) — 7,0. Ростов
Выжег опорную зону, встречал
Шарль КАБОРЕ (1) — 6,5. Краснодар
Открыл счет голам в чемпионатах России прекрасным ударом
Кристиан НОБОА (1) — 7,0. Ростов
В очередной раз показал свое мастерство, отдал две шикарные разрезающие передачи, которые оставили не у дел всех защитников. Если в первом тайме Бухаров его пасом не воспользовался, махнув мимо мяча, то сразу после перерыва форвард реализовал выход один на один после филигранного действия эквадорца.
Алексей МИРАНЧУК (5) — 7,0. Локомотив
Постоянно искал возможности для обострения игры. Результатом стали гол, заработанный пенальти, а также несколько моментов, которые хавбек создал для себя и для партнеров.
Дарко БОДУЛ (1) — 7,0. Амкар
Оформил дубль в Черкизове, да и к третьему голу пермяков напрямую причастен — именно после активных действиях хорвата Прокофьев сравнял счет.
Александр БУХАРОВ (1) — 8,0. Ростов
Провел великолепный матч. Из трех моментов реализовал два, здорово распорядившись фланговым прострелом в первом тайме и выходом один на один — во втором.
В скобках — количество попаданий в символические сборные «СЭ»
* — Оценка «СЭ» в туре.
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