Бухаров и другие покорители «Спартака». Символическая сборная тура

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Игорь АКИНФЕЕВ (2) — 7,5*. ЦСКА

Главный герой матча в Уфе — при счете 0:0 отразил пенальти, несколько раз срывал опасные выпады Фатаи.

Тимофей КАЛАЧЕВ (4) — 6,5. Ростов

Провел на поле лишь полчаса, однако успел напрямую повлиять на конечный результат. Отнял мяч у Джано, потом сам же развил первую голевую атаку и отдал отличный пас с правого фланга на Бухарова.

СЕСАР НАВАС (5) — 7,0. Ростов

Стал непреодолимой бронированной стеной для «Спартака». Отнимал все мячи у Промеса, выигрывал почти всю борьбу на втором этаже, выполнил множество перехватов. И еще внес вклад во второй забитый мяч, сделав классную скидку на Гацкана при подаче с углового.

Бранислав ИВАНОВИЧ (1) — 6,5. Зенит

Забил первый гол на стадионе «Санкт-Петербург» и справился с задачами, которые ставили перед ним нападающие «Урала».

Роланд ГИГОЛАЕВ (3) — 6,5. Амкар

Закрыл всю левую бровку в матче с «Локомотивом», сделал больше десятка передач в штрафную, одна из которых стала голевой.

Александр ГАЦКАН (3) — 7,0. Ростов

Выжег опорную зону, встречал красно-белых быстро и жестко. Нанес один очень опасный удар с подбора — мяч пролетел чуть выше «девятки», а затем забил второй гол, здорово разобравшись после розыгрыша углового.

Шарль КАБОРЕ (1) — 6,5. Краснодар

Открыл счет голам в чемпионатах России прекрасным ударом из-за пределов штрафной. С непосредственными обязанностями справился на ура.

Кристиан НОБОА (1) — 7,0. Ростов

В очередной раз показал свое мастерство, отдал две шикарные разрезающие передачи, которые оставили не у дел всех защитников. Если в первом тайме Бухаров его пасом не воспользовался, махнув мимо мяча, то сразу после перерыва форвард реализовал выход один на один после филигранного действия эквадорца.

Алексей МИРАНЧУК (5) — 7,0. Локомотив

Постоянно искал возможности для обострения игры. Результатом стали гол, заработанный пенальти, а также несколько моментов, которые хавбек создал для себя и для партнеров.

Дарко БОДУЛ (1) — 7,0. Амкар

Оформил дубль в Черкизове, да и к третьему голу пермяков напрямую причастен — именно после активных действиях хорвата Прокофьев сравнял счет.

Александр БУХАРОВ (1) — 8,0. Ростов

Провел великолепный матч. Из трех моментов реализовал два, здорово распорядившись фланговым прострелом в первом тайме и выходом один на один — во втором.

В скобках — количество попаданий в символические сборные «СЭ»

* — Оценка «СЭ» в туре.