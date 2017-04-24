КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение игроков «Урала» в матче с «Зенитом»
МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) на заседании рассмотрит неподобающее поведение игроков «Урала», три футболиста которого получили красные карточки в матче с «Зенитом». Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.
«По матчу “Зенит” — “Урал” рассмотрим использование пиротехники болельщиками “Зенита”, а со стороны “Урала” неподобающее поведение — три удаления, в числе которых прямое удаление футболиста Романа Павлюченко. На заседание приглашены он и арбитр Алексей Еськов», — сказал Григорьянц.
«По матчу “Ростов” — “Спартак” рассмотрим удаление футболиста Дениса Глушакова. Он также приглашен на заседание комитета. Матч “Крылья Советов” — “Рубин”: болельщики первой команды демонстрировали несогласованный баннер. В игре “Краснодар” — “Арсенал” тульские болельщики использовали ненормативную лексику», — отметил глава комитета.
Заседание КДК РФС состоится во вторник в Доме футбола в Москве.