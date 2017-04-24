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24 апреля 2017, 11:48 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение игроков «Урала» в матче с «Зенитом»

МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) на заседании рассмотрит неподобающее поведение игроков «Урала», три футболиста которого получили красные карточки в матче с «Зенитом». Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

Болельщики у нового стадиона Санкт-Петербург Арена перед матчем 24-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ФК Урал (Екатеринбург). Увеличить
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«По матчу “Зенит” — “Урал” рассмотрим использование пиротехники болельщиками “Зенита”, а со стороны “Урала” неподобающее поведение — три удаления, в числе которых прямое удаление футболиста Романа Павлюченко. На заседание приглашены он и арбитр Алексей Еськов», — сказал Григорьянц.

«По матчу “Ростов” — “Спартак” рассмотрим удаление футболиста Дениса Глушакова. Он также приглашен на заседание комитета. Матч “Крылья Советов” — “Рубин”: болельщики первой команды демонстрировали несогласованный баннер. В игре “Краснодар” — “Арсенал” тульские болельщики использовали ненормативную лексику», — отметил глава комитета.

Заседание КДК РФС состоится во вторник в Доме футбола в Москве.

22.04.2017 14:00 Зрители 20004 основной раунд: 24-й тур Санкт-Петербург Арена
Зенит 2:0 Урал
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Мирча Луческу Александр Тарханов
Голы
86′ Бранислав Иванович (Д. Кришито) 60
90+4′ Йоан Молло (В. Жулиану) 24
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
89′ Доменико Кришито 4
Бранислав Иванович 60
Виктор де Паула Жулиану 7
Мигел Алвеш Данни (к) 10
86′ Артем Дзюба 22
Ибрагим Цаллагов 30
63′ Юрий Жирков 81
Луиш Нету 13
53′ Артур Юсупов 14
Йоан Молло 24
44′ Александр Кокорин 9
Олег Шатов 17
28 Николай Заболотный
15 Денис Кулаков
7 Александр Данцев (к)
4 Грегор Балажиц
5 Доминик Динга
17 Николай Димитров
9 Роман Павлюченко 61′ 61′
18 Владимир Ильин
6 Эрик Бикфалви 23′ 61′
92 Роман Емельянов 40′ 86′
10 Чисамба Лунгу 68′
27 Михаил Меркулов
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 1
5 Голевые моменты 1
18 Удары (всего) 10
7 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 1
9 Угловые 1
10 Фолы 8
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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