КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение игроков «Урала» в матче с «Зенитом»

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«По матчу “Зенит” — “Урал” рассмотрим использование пиротехники болельщиками “Зенита”, а со стороны “Урала” неподобающее поведение — три удаления, в числе которых прямое удаление футболиста Романа Павлюченко. На заседание приглашены он и арбитр Алексей Еськов», — сказал Григорьянц.

«По матчу “Ростов” — “Спартак” рассмотрим удаление футболиста Дениса Глушакова. Он также приглашен на заседание комитета. Матч “Крылья Советов” — “Рубин”: болельщики первой команды демонстрировали несогласованный баннер. В игре “Краснодар” — “Арсенал” тульские болельщики использовали ненормативную лексику», — отметил глава комитета.

Заседание КДК РФС состоится во вторник в Доме футбола в Москве.