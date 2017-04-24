В. Уткин решил создать свой футбольный клуб

По его словам, он знает, как можно содержать команду, при этом не отметил, когда и в какой лиге она начнёт свои выступления.

«Хочу вам сказать, что я принял важное решение. Хотя это даже не решение, это форма жизни. Когда ты молод и юн, ты в футбол играешь, потом некоторым из нас, очень немногим, везёт, и ты его комментируешь. Дальше мы, взрослые мужчины, что делаем в таком возрасте? Люди вроде меня, Евгения Гинера, Леонида Федуна. Мы заводим футбольную команду. Именно такое решение я и принял. Мне всегда этого хотелось.