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24 апреля 2017, 11:44 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

В. Уткин решил создать свой футбольный клуб

Футбольный комментатор Василий Уткин сообщил о своём решении создать футбольный клуб.

В. Уткин решил создать свой футбольный клуб - Фото Увеличить
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По его словам, он знает, как можно содержать команду, при этом не отметил, когда и в какой лиге она начнёт свои выступления.

«Хочу вам сказать, что я принял важное решение. Хотя это даже не решение, это форма жизни. Когда ты молод и юн, ты в футбол играешь, потом некоторым из нас, очень немногим, везёт, и ты его комментируешь. Дальше мы, взрослые мужчины, что делаем в таком возрасте? Люди вроде меня, Евгения Гинера, Леонида Федуна. Мы заводим футбольную команду. Именно такое решение я и принял. Мне всегда этого хотелось.

Но людям надо помогать, у меня нет лишних денег. Я думаю, что заработаю специально на эту команду. Я расскажу о том, как надо содержать футбольную команду на ваших глазах. И смогу показать, что каждый из вас, мобилизовав какой-то свой ресурс, может иметь футбольную команду, — сообщил Уткин.
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