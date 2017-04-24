Директор по безопасности «Ростова»: Никакой драки болельщиков с ОМОНом не было

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Перед началом встречи 24-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» (3:0) при входе на стадион «Олимп-2» ОМОН избивал болельщиков красно-белых.