Директор по безопасности «Ростова»: Никакой драки болельщиков с ОМОНом не было
Директор по безопасности «Ростова» Виктор Кулешов опроверг информацию об имевшем месте избиении болельщиков «Спартака» с сотрудниками ОМОНа.
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Перед началом встречи 24-го тура российской
«Никакой драки и никакого инцидента с ОМОНом не было. У нас игра закончилась рукопожатиями, всё было хорошо. Что там было, я не знаю. У нас работали все четыре турникета, и всё было нормально, через них проходили. После игры никаких вопросов не было. Если
|22.04.2017 16:30
|Зрители 11800
|основной раунд: 24-й тур
|Олимп-2
Главные тренеры
|Иван Данильянц
|Массимо Каррера
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|1
|5
|Голевые моменты
|1
|10
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|3
|4
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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