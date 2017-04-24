Мейтин: Давка в Ростове случилась из-за болельщиков с другого сектора

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Перед началом встречи 24-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» (3:0) при входе на стадион «Олимп-2» ОМОН избивал болельщиков красно-белых.

«Давка на входе получилась из-за болельщиков, которые купили себе билеты на другой сектор, а пошли на сектор, где сидят москвичи. Они стали переходить, но их билеты не принимал турникет, ведь там всё по штрих-коду. Пришлось отключать систему и переходить на ручной контроль.

Не могу отвечать за ОМОН, который действовал за территорией стадиона. Нужно задать им вопрос, были ли их действия оправданны. В РФПЛ обязательно пристально изучим этот инцидент, как все другие матчи 24-го тура, — сказал Мейтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.