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24 апреля 2017, 11:40 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Мейтин: Давка в Ростове случилась из-за болельщиков с другого сектора

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин прокомментировал избиение болельщиков «Спартака» со стороны сотрудников ОМОНа, а также давку на входе на стадион.

Игрок ФК Ростов Тимофей Калачёв игроки ФК Спартак Дмитрий Комбаров Георгий Джикия и игрок ФК Ростов Александр Бухаров (справа налево) в матче 24-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Ростов (Ростов-на-Дону) и ФК Спартак (Москва). Увеличить
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Перед началом встречи 24-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» (3:0) при входе на стадион «Олимп-2» ОМОН избивал болельщиков красно-белых.

«Давка на входе получилась из-за болельщиков, которые купили себе билеты на другой сектор, а пошли на сектор, где сидят москвичи. Они стали переходить, но их билеты не принимал турникет, ведь там всё по штрих-коду. Пришлось отключать систему и переходить на ручной контроль.

Не могу отвечать за ОМОН, который действовал за территорией стадиона. Нужно задать им вопрос, были ли их действия оправданны. В РФПЛ обязательно пристально изучим этот инцидент, как все другие матчи 24-го тура, — сказал Мейтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

22.04.2017 16:30 Зрители 11800 основной раунд: 24-й тур Олимп-2
Ростов 3:0 Спартак М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Иван Данильянц Массимо Каррера
Голы
23′ Александр Бухаров (Т. Калачев, Д. Полоз) 11
45+3′ Александр Гацкан (Г. Сесар Навас, К. Нобоа) 84
50′ Александр Бухаров (К. Нобоа, А. Гацкан) 11
Составы
Никита Медведев 77
43′ Хорен Байрамян 19
Марко Симич 22
Миха Мевля 23
Гонсалес Сесар Навас 44
Кристиан Нобоа 16
Александр Ерохин 89
Александр Гацкан (к) 84
29′ Тимофей Калачев 2
Денис Терентьев 5
78′ Дмитрий Полоз 7
Павел Могилевец 18
61′ Александр Бухаров 11
79′ Сердар Азмун 20
32 Артем Ребров
14 Георгий Джикия
35 Сердар Таски
47 Роман Зобнин
23 Дмитрий Комбаров
8 Денис Глушаков (к) 75′
7 Джано Ананидзе
10 Квинси Промес
18 Илья Кутепов 56′
25 Лоренсо Мельгарехо
11 Лукас Мартинс Фернанду 67′
38 Андрей Ещенко
71 Ивелин Попов 46′
19 Александр Самедов
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 1
5 Голевые моменты 1
10 Удары (всего) 4
3 Удары в створ 3
4 Угловые 5
13 Фолы 8
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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