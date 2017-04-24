Тур-дом: дебют Петербурга, разгром «Спартака», скандалы в судействе
Вчера завершился 24-й тур — один из самых насыщенных и резонансных в этом чемпионате.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Мы живем в самой прекрасной стране на свете, и все остальные страны нам завидуют. Ведь у нас есть чемпионат России!
Он — как родной сын. Его можно ругать, его нужно любить, но к нему невозможно относиться равнодушно. Да и не получится. Как вообще можно игнорировать
Это был долгожданный тур.
Это был кровожадный тур. Курбан Бердыев и его верный ростовский отряд испепелил почти коронованного чемпиона. Тот самый Бердыев, который прошлым летом одной ногой находился в Тушине и мог вести сейчас к титулу «Спартак». Но клуб выбрал необстрелянного, но энергичного Массимо Карреру. И Бердыев цинично испортил ему в субботу день рождения. На пути к Олимпу
Это был сюрреалистичный тур. Вратарь ЦСКА и всея Руси Игорь Акинфеев выиграл для своей команды матч с «Уфой» — его фирменная отменная игра (в том числе отраженный пенальти) позволила
Наконец, это был скандальный тур. Истерический тур. Местами — неуравновешенный тур. Неудаление Акинфеева — мелочь по сравнению с тем, что творилось в субботу. Открытие стадиона на Крестовском острове и его протекающая крыша отошли на второй план, когда «Урал» сначала за секунду остался вдевятером, а затем и ввосьмером. Впервые в истории чемпионатов России одна команда заканчивала матч без трех (!!!) удаленных футболистов. А какой вой гостей потом поднялся в подтрибунных помещениях! Судья Еськов вошел в историю.
В Ростове тоже не обошлось без эксцессов. Капитан и один из лидеров «Спартака» Денис Глушаков получил прямую красную карточку за фол на Нобоа. Позже эквадорец через «СЭ» показал исполосованную шипами ногу, но далеко не всех это убедило. Теперь Глушаков
Даже рядовая игра в Черкизове, где решались локальные задачи, отозвалась судейским эхом. По мнению «Локомотива», второй мяч «Амкар» забил с липового пенальти, а третий — из положения «вне игры». Пожалуй, меньше всего сейчас хочется быть на месте главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского.
И все же — мы живем в самой прекрасной стране на свете, и все остальные страны нам завидуют.
Ведь это у нас появился еще один стадион под ЧМ-2018. Но клуб не горит желанием на нем играть, а народ обсуждает его крышу и бюджет.
Ведь это у нас работает самый молчаливый тренер в мире, способный обыграть хоть Анчелотти, хоть Карреру. Но по статусу главным тренером он не является.
Ведь это у нас играет один из самых надежных вратарей Европы. Но его промахи и неудачные серии смакуются больше, чем подвиги и рекорды.
Ведь это наши арбитры могут стать главными звездами чемпионата, принимая в каждом матче яркие, свежие и нестандартные решения. Но при этом получают награды и похвалу главы судейского корпуса.
Все это — наша РФПЛ. Да, ей не хватает мастерства — хромают организация, судейство, уровень футболистов. Но жизни и страсти ей не занимать. А все потому, что она — наша!
Гоша ЧЕРНОВ.
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