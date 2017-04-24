Тур-дом: дебют Петербурга, разгром «Спартака», скандалы в судействе

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Мы живем в самой прекрасной стране на свете, и все остальные страны нам завидуют. Ведь у нас есть чемпионат России!

Он — как родной сын. Его можно ругать, его нужно любить, но к нему невозможно относиться равнодушно. Да и не получится. Как вообще можно игнорировать премьер-лигу, если порой в ней происходит такое, как в минувший уик-энд?

Это был долгожданный тур. Наконец-то, спустя 13 лет после начала строительства, открылся стадион «Санкт-Петербург». Арена давно стала частью российского фольклора: ее высмеивали и высмеивают, ее костерили и костерят, ее оплевывали и оплевывают. Но она выросла — мощная, статная, исполинская, пусть и с грудой изъянов. Точно как у Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора растут футбольные арены, не ведая стыда…».

Цитата Мирча ЛУЧЕСКУ Мы рады открытию стадиона. Уверен, когда он будет переполнен, тут будет другая атмосфера и команда заиграет по-другому. Не очень доволен игрой. Не хотел бы побеждать так, как сегодня.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Держите панорамку. Зрителей около 20-25 тысяч - мало, потому что "Зенит" решил заполнять арену постепенно. На "Тереке" будет 30 тысяч. <a href="https://t.co/UoxlgTmvkp">pic.twitter.com/UoxlgTmvkp</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/855740213678796800">22 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Это был кровожадный тур. Курбан Бердыев и его верный ростовский отряд испепелил почти коронованного чемпиона. Тот самый Бердыев, который прошлым летом одной ногой находился в Тушине и мог вести сейчас к титулу «Спартак». Но клуб выбрал необстрелянного, но энергичного Массимо Карреру. И Бердыев цинично испортил ему в субботу день рождения. На пути к Олимпу красно-белых, словно с лестницы, спустили с «Олимпа-2».

Цитата Массимо КАРРЕРА Я беру на себя ответственность, я не смог передать нужную мотивацию игрокам. Вся вина на мне.

Это был сюрреалистичный тур. Вратарь ЦСКА и всея Руси Игорь Акинфеев выиграл для своей команды матч с «Уфой» — его фирменная отменная игра (в том числе отраженный пенальти) позволила красно-синим победить бывшего армейца Сергея Семака. Но должен ли был Акинфеев находиться на поле? Ведь уже на 2-й минуте он грубо нарушил правила и мог быть удален….

Наконец, это был скандальный тур. Истерический тур. Местами — неуравновешенный тур. Неудаление Акинфеева — мелочь по сравнению с тем, что творилось в субботу. Открытие стадиона на Крестовском острове и его протекающая крыша отошли на второй план, когда «Урал» сначала за секунду остался вдевятером, а затем и ввосьмером. Впервые в истории чемпионатов России одна команда заканчивала матч без трех (!!!) удаленных футболистов. А какой вой гостей потом поднялся в подтрибунных помещениях! Судья Еськов вошел в историю.

Цитата Андрей БУДОГОССКИЙ «Не могу сказать, что судейство резонансное. Сюжет получился резонансный, а не судейство».

В Ростове тоже не обошлось без эксцессов. Капитан и один из лидеров «Спартака» Денис Глушаков получил прямую красную карточку за фол на Нобоа. Позже эквадорец через «СЭ» показал исполосованную шипами ногу, но далеко не всех это убедило. Теперь Глушаков из-за дисквалификации может пропустить дерби с ЦСКА. А ведь в том же матче травмировался Фернанду….

Даже рядовая игра в Черкизове, где решались локальные задачи, отозвалась судейским эхом. По мнению «Локомотива», второй мяч «Амкар» забил с липового пенальти, а третий — из положения «вне игры». Пожалуй, меньше всего сейчас хочется быть на месте главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского.

Цитата Илья ГЕРКУС Сделаем все возможное, чтобы подобные действия арбитров не остались безнаказанными.

И все же — мы живем в самой прекрасной стране на свете, и все остальные страны нам завидуют.

Ведь это у нас появился еще один стадион под ЧМ-2018. Но клуб не горит желанием на нем играть, а народ обсуждает его крышу и бюджет.

Ведь это у нас работает самый молчаливый тренер в мире, способный обыграть хоть Анчелотти, хоть Карреру. Но по статусу главным тренером он не является.

Ведь это у нас играет один из самых надежных вратарей Европы. Но его промахи и неудачные серии смакуются больше, чем подвиги и рекорды.

Ведь это наши арбитры могут стать главными звездами чемпионата, принимая в каждом матче яркие, свежие и нестандартные решения. Но при этом получают награды и похвалу главы судейского корпуса.

Цитата Григорий ИВАНОВ Считаю, судья работал предвзято. Посмотрим, какое решение вынесет комиссия. Но мое мнение — такой арбитр вообще не должен судить.

Все это — наша РФПЛ. Да, ей не хватает мастерства — хромают организация, судейство, уровень футболистов. Но жизни и страсти ей не занимать. А все потому, что она — наша!

Гоша ЧЕРНОВ.